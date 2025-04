Lesté par Schneider et TotalEnergies, le CAC 40 sous-performe en Europe

(AOF) - Les marchés européens évoluent en ordre dispersé au terme d’une première partie de séance animée par les résultats d’entreprises. A Paris, le CAC 40 est écarté entre la publication rassurante de Capgemi et celle décevante de Schneider Electric. En Europe, Porsche a lancé un avertissement sur ses résultats. La macroéconomie sera à surveiller avec la publication aux Etats-Unis de la confiance des consommateurs et du rapport Jolts. Vers 12h20, le CAC 40 perd 0,11% à 7566 points tandis que Londres et Francfort progressent légèrement.

En Europe, Deutsche Bank (+3,73% à 23,25 euros) affiche l’une des plus fortes hausses du DAX40 grâce à la présentation de résultats trimestriels meilleurs que prévu. " Nous sommes très satisfaits des résultats du premier trimestre, qui nous placent en bonne voie pour atteindre tous nos objectifs pour 2025", a déclaré Christian Sewing, directeur général. "Notre meilleur bénéfice trimestriel depuis quatorze ans, obtenu grâce à une croissance des revenus combinée à une baisse des coûts, démontre que notre stratégie Global Hausbank fonctionne bien ".

A Paris, Capgemini (+6,85% à 19,55 euros) s'est emparé sans coup férir de la première place du CAC 40, le repli légèrement moins fort qu'anticipé des revenus trimestriels s'accompagnant de la confirmation des objectifs 2025. Cette publication est jugée rassurante par les analystes dans le contexte actuel de forte incertitude macroéconomique. Cet "environnement macroéconomique et géopolitique qui reste difficile ", selon les mots du directeur général, Aiman Ezzat, lui donne à posteriori raison d’avoir dévoilé en février des objectifs prudents. Ils avait alors été nettement sanctionnés en Bourse.

Plus fort repli de l'indice CAC 40, Schneider Electric perd 7,16% à 201,55 euros. Si le spécialiste de la transformation numérique de la gestion de l'énergie et de l'automatisation a confirmé hier son objectif d'une croissance organique de l'Ebita ajusté 2025, il a réduit son objectif de marge. Schneider Electric anticipe toujours une croissance organique de l'Ebita ajusté 2025 comprise entre 10% et 15%.

Les chiffres macroéconomiques du jour

L'indice d'incertitude économique de la Commission européenne a fait un bond de 2,8 points à 20,4 en avril. L'incertitude des chefs d'entreprise quant à la situation future de leur entreprise a fortement augmenté dans l'industrie, atteignant son plus haut niveau depuis 27 mois. L'indicateur a également augmenté dans les services et le commerce de détail, tout en restant globalement stable dans la construction. L'incertitude des consommateurs quant à leur situation financière future s'est également fortement accrue, atteignant son plus haut niveau depuis février 2024.

L'indice du sentiment économique a baissé de 1,4 point dans l'Union européenne à 94,4 et dans la zone euro à 93,6. Il était attendu à 94,5 pour la zone euro.

En Allemagne, l'indice Ifo du climat des affaires est ressorti à 86,9 en avril, à comparer avec un consensus de 85,1 et 86,7 en mars.

Aux Etats-Unis, les données sur la balance commerciale en mars seront publiées à 14h30, suivies à 15 heures de l'indice S&P Case Shiller des prix immobiliers en mars. L'indice de confiance des consommateurs de Conference Board en avril et le rapport Jolts sur les ouvertures de postes en mars seront dévoilés à 16 heures.

Vers 12h30, l'euro perd 0,36% à 1,1381 dollar.