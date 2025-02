Lesté l'an dernier par le Zantac, le laboratoire GSK optimiste à long terme

( AFP / JEAN-FRANCOIS MONIER )

Le géant pharmaceutique britannique GSK a vu son bénéfice net fondre de moitié l'an dernier, plombé par de coûteux accords aux Etats-Unis pour régler des litiges liés à son médicament Zantac, mais ses ventes augmentent, en particulier ses traitements contre le cancer.

Le laboratoire s'attend à voir son chiffre d'affaires progresser encore cette année, et "nous avons encore amélioré nos perspectives à long terme, avec des ventes de plus de 40 milliards de livres" (48 milliards d'euros) attendues d'ici 2031, a fait valoir mercredi la directrice générale Emma Walmsley.

Son chiffre d'affaires a progressé de 3% l'an dernier, à 31,4 milliards de livres (38 milliards d'euros). Mais son bénéfice net a été pratiquement divisé par deux à 2,6 milliards de livres, en raison "principalement d'une charge de 1,8 milliard de livres liée au règlement du litige Zantac", a expliqué le groupe dans un communiqué.

Il a aussi annoncé de généreuses redistributions à ses actionnaires, avec une hausse de son dividende pour 2024 et un programme de rachat d'actions de 2 milliards de livres (2,4 milliards d'euros). Il prévoit une nouvelle augmentation de son dividende cette année.

Ces annonces faisaient s'envoler de 6% le cours de son action à la Bourse de Londres mercredi peu après l'ouverture.

Le groupe compte augmenter ses investissements et mettre la priorité sur la recherche et le développement "de nouveaux médicaments prometteurs à action prolongée et spécialisés" dans les domaines respiratoire, de l'immunologie et de l'inflammation, mais aussi du traitement du cancer (oncologie) ou du VIH, a précisé la directrice générale.

La hausse des ventes a été particulièrement marquée en oncologie l'an dernier, de 93% sur un an. Mais son chiffre d'affaires a reculé de 7% sur les vaccins.

GSK avait annoncé début octobre des accords à près de 2,3 milliards de dollars aux Etats-Unis pour mettre fin à une majorité d'affaires en cours devant la justice du pays dans lesquelles le Zantac est accusé d'avoir provoqué des cancers.

Le laboratoire, qui rejette l'idée que le Zantac augmente le risque de cancer, estime cependant que ces accords lui permettent de d'"éliminer l'incertitude" et de se "concentrer sur l'avenir".

La ranitidine, mieux connue sous son nom commercial Zantac, utilisée contre les brûlures d'estomac et autrefois en vente libre aux Etats-Unis et au Canada, a été fabriquée et commercialisée par plusieurs laboratoires dont GSK et le français Sanofi avant d'être retirée en 2019.