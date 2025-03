Lésions osseuses: la solution d'IA d'Intrasense et Guerbet autorisée dans l'UE

(AOF) - Intrasense et Guerbet ont annoncé l’obtention de l'autorisation de commercialisation dans l'Union européenne de leur produit DUOncoBone, une solution d’intelligence artificielle, la première au monde dédiée à la détection et à la localisation des lésions osseuses sur les scanners thoraco-abdomino-pelviens (TAP). Alexandre Salvador, directeur général d’Intrasense, salue "une étape clé qui valide l’expertise d’Intrasense et de Guerbet dans le développement de solutions d’IA pour une imagerie médicale de référence en oncologie".

La détection précoce des lésions osseuses est un enjeu clinique majeur en oncologie, ces lésions étant fréquemment sous-détectées en raison du volume important d'images à analyser et de la complexité des structures osseuses.

DUOnco Bone optimise le flux de travail des radiologues en et accélère l'interprétation des résultats. La solution permet donc une prise en charge plus rapide et plus sécurisée des patients, notamment en facilitant la détection précoce des lésions osseuses.