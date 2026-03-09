Les voyageurs américains font face à une deuxième journée de longues files d'attente à la sécurité dans certains aéroports

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par David Shepardson

L'augmentation des absences des agents de sécurité de l'administration de la sécurité des transports a entraîné, pour la deuxième journée consécutive, des files d'attente plus longues que la normale, suscitant l'inquiétude des compagnies aériennes à l'approche des vacances de printemps, période de forte affluence.

Par exemple, l'aéroport Hobby de Houston a signalé lundi des files d'attente d'une durée moyenne de 3 heures à 14 heures (heure de l'Est) aux points de contrôle habituels.

Le financement du ministère de la sécurité intérieure est devenu caduc le 13 février, le Congrès n'étant pas parvenu à un accord sur les réformes de l'application de la législation sur l'immigration exigées par les démocrates. Le financement opérationnel de plusieurs agences gouvernementales, dont la TSA, s'en est trouvé interrompu, ce qui a eu pour effet de priver de salaire quelque 50 000 agents de contrôle de la TSA dans les aéroports.