Les vols vers El Paso reprennent après l'arrêt soudain d'un système anti-drone américain

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La FAA lève les restrictions après un arrêt soudain pendant la nuit

La FAA et l'armée en conflit au sujet d'un système laser anti-drone

Duffy accuse le drone du cartel, mais les incursions sont courantes dans la région

(La FAA refuse de commenter et les sénateurs demandent une réunion d'information dans les paragraphes 8 et 9) par David Shepardson, Idrees Ali et Andy Sullivan

Un système militaire secret anti-drone basé sur un laser a incité l'administration Trump à interdire le trafic aérien pendant plus de sept heures à l 'entrée et à la sortie de la ville frontalière texane d'El Paso, après que les responsables de l'aviation américaine ont exprimé des préoccupations drastiques quant à la sécurité du trafic aérien commercial.

La fermeture soudaine du 71e aéroport le plus fréquenté du pays par l'administration fédérale de l'aviation a bloqué les voyageurs aériens et perturbé les vols d'évacuation médicale pendant la nuit. La FAA avait initialement déclaré que la fermeture durerait 10 jours pour des "raisons de sécurité particulières" ce qui aurait constitué une mesure sans précédent concernant un seul aéroport.

Des représentants du gouvernement et des compagnies aériennes, s'exprimant sous le couvert de l'anonymat, ont déclaré que la FAA avait fermé l'espace aérien parce qu'elle craignait qu'un système de contre-drones à base de laser de l'armée ne présente des risques pour le trafic aérien. Les deux agences avaient prévu de discuter de la questionlors d'une réunion le 20 février, mais l'armée a choisi de procéder sans l'approbation de la FAA, selon les sources,ce qui a incité la FAA à interrompre les vols.

La FAA a levé ses restrictions après que l'armée a accepté de procéder à des tests de sécurité supplémentaires avant d'utiliser le système, qui est installé à Fort Bliss, à côté de l'aéroport international d'El Paso.

La Maison Blanche a été surprise par la fermeture de l'espace aérien d'El Paso, selon deux sources s'exprimant sous le couvert de l'anonymat, ce qui a provoqué une ruée des forces de l'ordre pour comprendre ce qui s'était passé.

La FAA a levé les restrictions peu après que la situation ait été discutée dans le bureau de Susie Wiles, chef de cabinet de la Maison Blanche, ont indiqué les sources.

Le secrétaire américain aux transports, Sean Duffy, qui supervise la FAA, a déclaré que la fermeture avait été motivée par l'incursion d'un drone par un cartel de la drogue mexicain. Toutefois, l'observation d'un drone à proximité d'un aéroport ( ) entraîne généralement une brève interruption du trafic, et non une fermeture prolongée, et le Pentagone affirme que plus de 1 000 incidents de ce type se produisent chaque mois le long de la frontière entre les États-Unis et le Mexique.

L'administrateur de la FAA, Bryan Bedford, a rencontré les sénateurs mercredi et leur a dit qu'il y aurait pu y avoir une meilleure coordination sur cette décision, mais n'a pas répondu aux questions détaillées sur les raisons pour lesquelles l'agence avait initialement prévu une interruption des vols pendant 10 jours, selon les législateurs.

Le président de la commission du commerce du Sénat, Ted Cruz, un républicain du Texas, et le sénateur Ben Ray Lujan, un démocrate du Nouveau-Mexique, ont tous deux demandé une séance d'information confidentielle afin d'obtenir davantage de réponses. "Les détails de ce qui s'est exactement passé au-dessus d'El Paso ne sont pas clairs", a déclaré Ted Cruz.

Cette décision avait bloqué de nombreux avions de Southwest Airlines, United Airlines et American Airlines à l'aéroport, qui accueille environ 4 millions de passagers par an.

Le maire d'El Paso, Renard Johnson, a déclaré que la FAA n'avait pas contacté l'aéroport, le chef de la police ou d'autres responsables locaux avant de fermer l'espace aérien.

"Je tiens à dire très, très clairement que cela n'aurait jamais dû se produire", a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse.

La responsable américaine de la sécurité des aéroports, l'administratrice par intérim de l'administration de la sécurité des transports, Ha Nguyen McNeill, a également déclaré au Congrès qu'elle n'avait pas été informée.

"C'est un problème", a déclaré Tony Gonzales, représentant républicain du Texas, qui a indiqué que des incursions de drones avaient lieu quotidiennement le long de la frontière entre les États-Unis et le Mexique.

LES COMPAGNIES AÉRIENNES PRISES AU DÉPOURVU

Les compagnies aériennes ont également été prises au dépourvu par l'annonce faite tôt mercredi. Southwest Airlines a déclaré que les effets devraient être minimes pour ses 23 départs quotidiens programmés.

“La FAA ne s'est pas vraiment acquittée de sa tâche de manière crédible, objective ou professionnelle”, a déclaré Bob Mann, consultant auprès des compagnies aériennes. "La question devrait être de savoir si nous obtenons une explication?"

Trump a menacé à plusieurs reprises de déployer la force militaire américaine contre les cartels de la drogue mexicains, qui ont utilisé des drones pour surveiller et attaquer des infrastructures civiles et gouvernementales, selon des sources de sécurité américaines et mexicaines.

La présidente mexicaine Claudia Sheinbaum a déclaré, lors de sa conférence de presse quotidienne, que son administration tenterait de découvrir ce qui s'est exactement passé, mais qu'elle ne disposait d'aucune information sur le trafic de drones le long de la frontière.

Les tensions entre les États-Unis et les dirigeants régionaux se sont accrues depuis que l'administration Trump a mis en place un renforcement militaire à grande échelle dans le sud des Caraïbes, a attaqué le Venezuela et s'est emparé de son président, Nicolas Maduro, dans le cadre d'une opération militaire. La FAA a limité les vols dans l'ensemble des Caraïbes après l'attaque, forçant l'annulation de centaines de vols.