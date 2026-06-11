Les victimes de la fuite de données de 23andMe ont droit à une indemnisation de 46,75 millions de dollars, selon l'administrateur judiciaire

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des informations supplémentaires) par Jonathan Stempel

Les victimes d'une violation de données survenue en 2023 chez 23andMe se partageront 46,75 millions de dollars dans le cadre d'un plan approuvé par l'administrateur judiciaire de la société de tests génétiques, selon un document judiciaire.

Dans un document déposé mercredi soir auprès du tribunal des faillites de Saint-Louis, l'administrateur a indiqué que le montant de l'indemnisation était inférieur de 3,25 millions de dollars au maximum autorisé en janvier par le juge chargé de la procédure de redressement judiciaire (chapitre 11) de 23andMe. Il a qualifié cette indemnisation de "résultat équitable" qui évite de nouveaux litiges et reflète la situation financière de la société.

L'approbation du tribunal est requise. Ce montant sera réduit de 14,29 millions de dollars déjà versés en lien avec la violation de données, ce qui porte le montant total du versement supplémentaire à 32,46 millions de dollars, a précisé l'administrateur.

La violation de données chez 23andMe a exposé les informations génétiques et autres données personnelles d'environ 6,9 millions de clients américains. Plus de 255.860 réclamations ont été réglées, et des milliers d'autres sont encore en attente, a déclaré l'administrateur de la faillite.

* Basée à Palo Alto, en Californie, la société 23andMe s'est placée sous la protection de la loi sur les faillites en mars 2025, invoquant la violation de données et les litiges qui en ont découlé, ainsi que la concurrence accrue et la baisse de la demande pour les produits de tests génétiques.

* En juillet dernier, le TTAM Research Institute, une organisation à but non lucratif contrôlée par Anne Wojcicki, cofondatrice de 23andMe, a racheté les actifs de 23andMe pour 305 millions de dollars .

* La société fait toujours l'objet d'une poursuite intentée le mois dernier par le procureur général de Californie, Rob Bonta, devant un tribunal d'État.

* M. Bonta a déclaré que 23andMe avait ignoré les avertissements selon lesquels ses systèmes avaient été compromis et avait minimisé la gravité de la violation. Il réclame des amendes civiles pouvant s'élever à plusieurs millions de dollars.

* Le juge des faillites, Brian Walsh, n'a pas encore décidé si la Californie pouvait poursuivre son action. En janvier, il avait approuvé la création d'un fonds de 30 à 50 millions de dollars destiné aux victimes de la violation de données.

* La dénomination légale de 23andMe est désormais Chrome Holding Co.