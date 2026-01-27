Les ventes trimestrielles de LVMH progressent grâce à l'amélioration de la situation en Chine

LVMH voit un retour à la croissance en Chine, ce qui renforce les espoirs du secteur

Les marges sont affectées par les effets de change, les tarifs douaniers et les prix élevés de l'or

Les dépenses des touristes américains en Europe diminuent en raison de la faiblesse du dollar

Le bénéfice d'exploitation annuel a baissé de 9%

LVMH LVMH.PA , propriétaire de Louis Vuitton et de Tiffany, a dépassé les prévisions de ventes du quatrième trimestre mardi, renforçant les espoirs d'un rebond du secteur du luxe, même si les tensions commerciales, la faiblesse du dollar et les prix élevés de l'or ont réduit les marges.

Les ventes trimestrielles totales du plus grand groupe de luxe au monde se sont élevées à 22,7 milliards d'euros (27,1 milliards de dollars), en hausse de 1% à périmètre constant, alors que le consensus compilé par Visible Alpha tablait sur une baisse de 0,3%.

Le groupe français a fait état de signes de retour à la croissance en Asie, avec une hausse des ventes domestiques chinoises au cours du trimestre, confirmant une reprise qu'il a signalée depuis plusieurs mois.

Les ventes de sa division montres et bijoux ont augmenté de 8 % au cours du trimestre, ce qui est nettement supérieur aux prévisions. En revanche, le chiffre d'affaires de la division mode et cuir, qui génère la majeure partie des bénéfices, a baissé de 3 % après ajustement des fluctuations monétaires, ce qui est conforme aux attentes.

Les investisseurs sont à l'affût de signes indiquant que le secteur se remet d'un ralentissement prolongé, et les résultats récents de Richemont CFR.S et de Burberry

BRBY.L ont surpris à la hausse, aidés par une reprise en Chine.

Mais les résultats de LVMH "pourraient amener un peu plus de prudence dans le secteur", ont déclaré les analystes de Barclays.

Le directeur général et propriétaire milliardaire Bernard Arnault a déclaré qu'il était prudent pour l'année à venir et que la société limiterait ses coûts et ses dépenses.

"Avec la poursuite des crises géopolitiques, l'incertitude économique et les politiques de certains États, dont le nôtre, visant à nous taxer au maximum et à créer du chômage, je pense qu'il y a des raisons d'être un peu prudent", a-t-il déclaré aux analystes.

PRESSION SUR LES MARGES

Le résultat opérationnel de LVMH en 2025 a chuté de 9 %, les marges étant tirées vers le bas par une série de facteurs, dont les mouvements de change - qui représentent un peu plus de la moitié de la baisse - ainsi que les droits de douane américains frappant les exportations d'alcool et le prix record de l'or, qui a fait grimper les coûts d'importation de la joaillerie.

Dans un contexte de crise immobilière et de forte concurrence locale en Chine, LVMH a cherché à utiliser son poids financier pour prendre de l'élan, en ouvrant notamment un magasin Vuitton géant en forme de bateau à Shanghai et un nouveau magasin phare Dior à Pékin.

Le magasin en forme de bateau a été un "grand succès" pour la marque phare Louis Vuitton, a déclaré Bernard Arnault.

Les acheteurs chinois, y compris les touristes à l'étranger, représentent près d'un tiers des ventes de mode et de cuir de LVMH, selon les estimations d'UBS.

Lors de sa dernière mise à jour commerciale, les commentaires de LVMH sur la légère amélioration de la demande chinoise ont déclenché un rallye boursier dans le secteur du luxe qui a ajouté près de 80 milliards de dollars aux valorisations combinées des entreprises.

LVMH a déclaré que la faiblesse du dollar a incité les touristes américains à dépenser moins en Europe, avec des ventes régionales en baisse de 2 % au dernier trimestre, alors que les ventes aux États-Unis ont augmenté de 1 % au cours de la même période. Les ventes en Asie, y compris en Chine, ont augmenté de 1 %.

(1 $ = 0,8365 euros)