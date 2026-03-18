Les ventes successives de titres de créance de Qualtrics et d'EA mettront à l'épreuve l'appétit des investisseurs dans un marché volatil

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute que Qualtrics a refusé de commenter l'article) par Matt Tracy et Saeed Azhar

Un groupe de banques dirigé par JPMorgan Chase JPM.N prévoit de mettre sur le marché un package de dettes lié à l'acquisition par la société de logiciels Qualtrics de son homologue Press Ganey Forsta après avoir conclu une vente de dette pour la privatisation de l'éditeur de jeux Electronic Arts, selon deux personnes familières du dossier.

JPMorgan est le banquier principal de ces deux transactions, considérées par les banquiers comme un test pour voir comment les futures transactions de financement à effet de levier s'accommoderont de la volatilité du marché qui a frappé le secteur technologique, ont-ils déclaré. Le groupe a lancé lundi la vente d'un prêt transfrontalier de 5,75 milliards de dollars destiné à financer le rachat par endettement d'EA EA.O , avec pour objectif de conclure cette opération avant la fin de la journée du 23 mars, avant que le groupe ne négocie la tarification de la dette de Qualtrics, a déclaré l'une des personnes familières du dossier. EA a déclaré en septembre qu'elle avait accepté d'être rachetée par un consortium d'investisseurs comprenant le Fonds d'investissement public d'Arabie saoudite, Silver Lake et Affinity Partners. L'opération LBO record de 55 milliards de dollars, qui devrait être finalisée en juin, est financée en partie par un prêt à terme B de sept ans, un prêt à terme A de 3,25 milliards de dollars et 9 milliards de dollars d'autres dettes garanties et non garanties libellées en dollars et en euros.

L'offre de dette a recueilli jusqu'à présent plus de 19 milliards de dollars de demande de la part des investisseurs depuis son lancement lundi sur le marché primaire, a déclaré la première personne familière du dossier.

Qualtrics s'est refusé à tout commentaire. EA n'a pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires. Qualtrics, qui appartient à Silver Lake, a annoncé en octobre un accord pour racheter la société d'études de marché du secteur de la santé, Press Ganey Forsta, dans le cadre d'une opération de 6,75 milliards de dollars. L'opération est financée en grande partie par un package de dettes de 5,3 milliards de dollars qui comprend un prêt à effet de levier de 3,3 milliards de dollars et 2 milliards de dollars d'obligations à haut rendement, ont déclaré les deux personnes familières du dossier.

Silver Lake n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire. Les plans de commercialisation de cette dette et d'autres dettes liées à des emprunteurs de logiciels interviennent alors que les cours de nombreuses actions ont fortement chuté en raison des préoccupations croissantes concernant la perturbation des activités des entreprises de logiciels par l'intelligence artificielle.

Les banques prévoient de commencer la découverte du prix de la dette Qualtrics peu après la clôture de la vente de la dette EA. Elles ont déjà entamé des discussions de pré-commercialisation avec les investisseurs, a déclaré la première personne familière du dossier. La vente de la dette Qualtrics devrait se terminer début avril, mais ce calendrier pourrait changer, ont déclaré les deux personnes familières du dossier.