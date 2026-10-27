 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les ventes mondiales initiales de l'iPhone 18 Pro d'Apple supérieures à celles de la série 17 - Counterpoint Research
information fournie par Reuters 27/10/2026 à 08:31

Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des données sur les ventes de la gamme iPhone 18 Pro en Chine, au Japon et aux États-Unis dans les paragraphes 3 à 7)

par Che Pan et Eduardo Baptista

Selon Counterpoint Research, les ventes mondiales de la série iPhone 18 Pro d’Apple au cours des trois premières semaines suivant son lancement ont été supérieures de 3,1 % à celles de la série iPhone 17 Pro sur la même période l’année dernière.

Ces smartphones ont enregistré de bons résultats sur des marchés tels que la Chine et l’Inde, mais des performances plus modestes ailleurs, a indiqué Counterpoint, soulignant un démarrage mitigé.

En Chine, les ventes ont progressé de 29 % par rapport à l’année précédente, soit la plus forte croissance de tous les marchés, car les stocks initiaux de la série iPhone 18 Pro étaient plus importants que ceux des modèles 17 Pro de l’année dernière et les hausses de prix pratiquées sur les modèles Android phares concurrents des fabricants chinois ont stimulé la demande.

Hors Chine, la croissance des ventes mondiales aurait été bien plus faible, selon le cabinet d’études.

Aux États-Unis et au Japon, les ventes ont reculé respectivement de 4 % et 27 % par rapport à l’année précédente, les nouveaux modèles étant plus chers que leurs prédécesseurs.

Counterpoint a indiqué que les consommateurs américains n’avaient constaté que peu d’améliorations significatives en termes de fonctionnalités ou de design par rapport aux modèles précédents pour justifier ce prix. Au Japon, la demande a reculé, les hausses de prix ayant été amplifiées par les taux de change.

L’iPhone 18 Pro Max a représenté 56 % des ventes de la gamme iPhone 18 Pro, soit une légère baisse par rapport aux 57 % enregistrés l’année dernière.

Apple
Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

APPLE
345,9200 USD NASDAQ +0,58%
XIAOMI CORP RG-B
2,943 EUR Tradegate -3,62%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
GENFIT
10,58 +20,78%
CAC 40
7 887,14 +0,51%
Pétrole Brent
114,05 -0,94%
NANOBIOTIX
30,3 +7,37%
2CRSI
28,16 +4,84%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank