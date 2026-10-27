Les ventes mondiales initiales de l'iPhone 18 Pro d'Apple supérieures à celles de la série 17 - Counterpoint Research

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des données sur les ventes de la gamme iPhone 18 Pro en Chine, au Japon et aux États-Unis dans les paragraphes 3 à 7)

par Che Pan et Eduardo Baptista

Selon Counterpoint Research, les ventes mondiales de la série iPhone 18 Pro d’Apple au cours des trois premières semaines suivant son lancement ont été supérieures de 3,1 % à celles de la série iPhone 17 Pro sur la même période l’année dernière.

Ces smartphones ont enregistré de bons résultats sur des marchés tels que la Chine et l’Inde, mais des performances plus modestes ailleurs, a indiqué Counterpoint, soulignant un démarrage mitigé.

En Chine, les ventes ont progressé de 29 % par rapport à l’année précédente, soit la plus forte croissance de tous les marchés, car les stocks initiaux de la série iPhone 18 Pro étaient plus importants que ceux des modèles 17 Pro de l’année dernière et les hausses de prix pratiquées sur les modèles Android phares concurrents des fabricants chinois ont stimulé la demande.

Hors Chine, la croissance des ventes mondiales aurait été bien plus faible, selon le cabinet d’études.

Aux États-Unis et au Japon, les ventes ont reculé respectivement de 4 % et 27 % par rapport à l’année précédente, les nouveaux modèles étant plus chers que leurs prédécesseurs.

Counterpoint a indiqué que les consommateurs américains n’avaient constaté que peu d’améliorations significatives en termes de fonctionnalités ou de design par rapport aux modèles précédents pour justifier ce prix. Au Japon, la demande a reculé, les hausses de prix ayant été amplifiées par les taux de change.

L’iPhone 18 Pro Max a représenté 56 % des ventes de la gamme iPhone 18 Pro, soit une légère baisse par rapport aux 57 % enregistrés l’année dernière.