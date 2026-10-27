Les ventes mondiales initiales de l'iPhone 18 Pro d'Apple supérieures à celles de la série 17

Selon Counterpoint Research, les ventes mondiales de la gamme iPhone 18 Pro d'Apple au cours des trois premières semaines suivant son lancement ont été supérieures de 3,1% à celles de la gamme iPhone 17 Pro sur la même période.

Cette gamme a enregistré de bons résultats sur des marchés tels que la Chine et l'Inde, mais des résultats plus modestes ailleurs, a indiqué Counterpoint, soulignant un démarrage mitigé.

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))