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Les ventes mondiales initiales de l'iPhone 18 Pro d'Apple supérieures à celles de la série 17
information fournie par Reuters 27/10/2026 à 07:46

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Selon Counterpoint Research, les ventes mondiales de la gamme iPhone 18 Pro d'Apple au cours des trois premières semaines suivant son lancement ont été supérieures de 3,1% à celles de la gamme iPhone 17 Pro sur la même période.

Cette gamme a enregistré de bons résultats sur des marchés tels que la Chine et l'Inde, mais des résultats plus modestes ailleurs, a indiqué Counterpoint, soulignant un démarrage mitigé.

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

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