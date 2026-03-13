Les ventes mondiales de VE reculent à nouveau en février

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les ventes mondiales de VE ont baissé de 11 % pour atteindre un peu plus d'un million d'unités

* En février, les ventes ont baissé de 32 % en Chine et de 35 % en Amérique du Nord

* Hausse de 21 % en Europe et de 78 % dans le reste du monde

(Ajout d'un graphique) par Alessandro Parodi

Les immatriculations mondiales de véhicules électriques ont chuté de 11 % en février, entraînées par la plus forte baisse des ventes en Chine depuis le début de la pandémie de COVID-19 au début de 2020, selon les données de la société de conseil Benchmark Mineral Intelligence (BMI) publiées vendredi.

Alors que les gouvernements du monde entier freinent les politiques destinées à encourager l'achat de voitures électriques, la Chine a supprimé le financement pour les échanges de voitures, tandis qu'une exonération fiscale sur les achats de VE dans le pays a expiré à la fin de l'année dernière.

La Chine, le plus grand marché de VE au monde, a enregistré en février une baisse de 32 % en glissement annuel des nouvelles immatriculations de voitures électriques et hybrides rechargeables, un indicateur des ventes, pour atteindre moins de 500 000 véhicules, selon BMI.

Cela correspond à une baisse de 34 % des ventes globales de voitures au cours du mois, enregistrée par l'Association chinoise des constructeurs automobiles (China Association of Automobile Manufacturers) .

"Les consommateurs sont très sensibles aux prix", a déclaré Charles Lester, responsable des données chez BMI.

Au niveau mondial, les immatriculations ont chuté pour un deuxième mois en février pour atteindre un peu plus d'un million de voitures vendues, leur niveau le plus bas depuis le même mois de 2024.

Le marché nord-américain s'est contracté de 35 % pour atteindre moins de 90 000 VE vendus, chutant pour un cinquième mois consécutif après la fin d'un régime de crédit d'impôt pour les VE aux États-Unis en septembre dernier et les propositions de l'administration du président Donald Trump visant à réduire davantage les normes d'émission de Co2 .

Les politiques de Trump et le refroidissement de la demande mondiale de voitures électriques ont contraint certains des constructeurs automobiles les plus exposés au marché américain à comptabiliser plus de 70 milliards de dollars de dépréciations .

L'Europe est également revenue sur ses objectifs en matière d'émissions. Les ventes de VE sur le continent ont toutefois augmenté de 21 % en février, maintenant la croissance malgré un ralentissement par rapport à la majeure partie de l'année dernière.

Les immatriculations de VE dans le reste du monde ont augmenté de 78 % pour atteindre plus de 180 000 voitures, les constructeurs automobiles chinois ayant continué à étendre leur présence sur les marchés asiatiques et en Australie, ainsi qu'en Europe, tout en luttant contre une concurrence féroce à l'intérieur du pays.