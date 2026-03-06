Les ventes et la production d'automobiles au Brésil montent en flèche en février

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les ventes et la production d'automobiles au Brésil ont augmenté en février par rapport au mois précédent, selon les données publiées par l'association des constructeurs automobiles Anfavea vendredi.

Selon l'Anfavea, les ventes ont augmenté de 8,6 % en février pour atteindre 185 163 unités, tandis que la production a augmenté de 24,9 % pour atteindre 204 345 unités.