Les ventes et la production d'automobiles au Brésil montent en flèche en février
information fournie par Reuters 06/03/2026 à 15:00

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les ventes et la production d'automobiles au Brésil ont augmenté en février par rapport au mois précédent, selon les données publiées par l'association des constructeurs automobiles Anfavea vendredi.

Selon l'Anfavea, les ventes ont augmenté de 8,6 % en février pour atteindre 185 163 unités, tandis que la production a augmenté de 24,9 % pour atteindre 204 345 unités.

Valeurs associées

GENERAL MOTORS
74,630 USD NYSE -2,04%
HYUNDAI MOTOR
0,0000 USD OTCBB -100,00%
RENAULT
28,3500 EUR Euronext Paris -1,12%
STELLANTIS
6,185 EUR MIL -1,70%
TOYOTA MOTOR
18,800 EUR Tradegate -2,53%
TOYOTA MOTOR
1 505,000 JPY LSE -57,24%
VOLKSWAGEN
91,050 EUR XETRA -3,24%
© 2026 Thomson Reuters.

