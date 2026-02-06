 Aller au contenu principal
Les ventes et la production d'automobiles au Brésil chutent en janvier
information fournie par Reuters 06/02/2026 à 15:00

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les ventes et la production d'automobiles au Brésil ont chuté en janvier par rapport au mois précédent, selon les données publiées par l'association des constructeurs automobiles Anfavea vendredi.

Selon Anfavea, les ventes ont baissé de 39 % en janvier pour atteindre 170 536 unités, tandis que la production a baissé de 13,5 % pour atteindre 159 552 unités.

Valeurs associées

GENERAL MOTORS
82,960 USD NYSE -0,40%
HYUNDAI MOTOR
0,0000 USD OTCBB -100,00%
RENAULT
30,8300 EUR Euronext Paris -3,45%
STELLANTIS
6,084 EUR MIL -25,51%
TOYOTA MOTOR
20,590 EUR Tradegate +3,40%
TOYOTA MOTOR
1 505,000 JPY LSE -48,71%
VOLKSWAGEN
101,100 EUR XETRA -1,56%
