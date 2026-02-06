Les ventes et la production d'automobiles au Brésil chutent en janvier

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les ventes et la production d'automobiles au Brésil ont chuté en janvier par rapport au mois précédent, selon les données publiées par l'association des constructeurs automobiles Anfavea vendredi.

Selon Anfavea, les ventes ont baissé de 39 % en janvier pour atteindre 170 536 unités, tandis que la production a baissé de 13,5 % pour atteindre 159 552 unités.