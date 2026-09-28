Les ventes en ligne aux États-Unis pendant les fêtes devraient progresser de 6,7%, les promotions attirant les consommateurs, selon les prévisions d'Adobe Analytics

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Les ventes en ligne aux États-Unis devraient progresser de 6,7% pendant les fêtes de fin d'année, soit un rythme quasi identique à celui de l'année dernière, les promotions attirant les consommateurs à la recherche de bonnes affaires, selon les prévisions publiées lundi par Adobe Analytics.

La hausse des coûts de la vie incite les consommateurs à se montrer plus sélectifs et à rechercher le meilleur rapport qualité-prix. Des enseignes telles que Walmart WMT.O , Kohl's KSS.N et American Eagle AEO.N ont fait part de leurs inquiétudes quant au pouvoir d'achat des consommateurs à l'approche de cette période clé qui stimule les ventes de fin d'année.

* Les ventes en ligne de novembre à décembre devraient passer de 257,8 milliards de dollars l’année dernière à 275,1 milliards de dollars, selon les prévisions d’Adobe Analytics

* Les remises devraient atteindre un pic de 30% lors du Cyber Monday, les baisses de prix les plus importantes concernant l'électronique et l'informatique; le Black Friday devrait quant à lui proposer les meilleures offres sur les téléviseurs, les jouets, les vêtements, l'électroménager et le mobilier

* Le Cyber Monday devrait générer le volume de dépenses le plus important, avec 15 milliards de dollars — soit une hausse de 6,2% après celle de 7,1% enregistrée l'année dernière

* Les ventes en ligne du Black Friday devraient progresser de 9,2% pour atteindre 12,9 milliards de dollars, après une hausse de 9,1% l’année dernière; la hausse prévue des ventes en ligne pour Thanksgiving est de 8,5%, contre 5,3% il y a un an

* Les prévisions d’Adobe s’appuient sur plus de 1.000 milliards de visites sur des sites de vente au détail américains, 100 millions de références et 18 catégories de produits