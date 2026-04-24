Les ventes du groupe de pièces automobiles Forvia pénalisées par le ralentissement en Chine

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute l'évolution du cours de l'action)

Forvia FRVIA.PA a déclaré vendredi qu'une forte baisse des ventes en Chine avait entraîné une diminution de 2,2% du chiffre d'affaires du premier trimestre de l'équipementier automobile français, hors effets de change.

Le chiffre d'affaires trimestriel a chuté à 5,14 milliards d'euros, sous l'effet d'un recul de 23,5% dans la deuxième économie mondiale, qui a souffert d'une composition défavorable de la clientèle et notamment d'une baisse significative de la production chez le constructeur automobile BYD.

L'action Forvia a reculé de 2% en début de séance à Paris.

"Récemment, le rythme de croissance de BYD a changé, et nous avons été portés par cette entreprise, en particulier ces dernières années. Cependant, la concurrence d’autres clients s’est intensifiée, ce qui a un impact", a déclaré Olivier Durand, directeur financier de Forvia, lors d’une conférence téléphonique avec des journalistes.

La société a néanmoins surperformé la baisse de 3,4% enregistrée par la production automobile mondiale, selon les prévisions de S&P Global Mobility publiées ce mois-ci, puisqu’elle a affiché une croissance dans toutes ses autres régions.

Elle a également enregistré une croissance de 2,2% de son chiffre d'affaires dans le secteur Clean Mobility, qui couvre ses activités de dépollution pour tous les véhicules non électriques, grâce notamment à Stellantis STLAM.MI et General Motors GM.N en Amérique du Nord.

"Parallèlement, nous avons continué à progresser dans le cadre de la cession prévue de notre activité Interiors, qui devrait se concrétiser à court terme", a déclaré le directeur général Martin Fischer dans un communiqué de presse. Durand a refusé de commenter un article de Bloomberg News publié jeudi, selon lequel la société de capital-investissement Apollo APO.N serait sur le point de conclure un accord pour racheter l'activité Interiors pour environ 1,4 milliard d'euros. Il a confirmé qu’à la suite du retrait de Stellantis de la coentreprise Symbio, Forvia et Michelin passeraient à un partenariat à parts égales.

"La mise en œuvre du plan sera rapide, puisque nous disposons désormais de la décision d'homologation du tribunal de commerce", a déclaré Durand.

Forvia a indiqué n'avoir constaté aucun impact significatif lié aux troubles au Moyen-Orient et a confirmé ses prévisions pour 2026. ($1 = 0,8563 euro)