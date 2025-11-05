Les ventes de voitures Tesla en Allemagne ont diminué de plus de moitié en octobre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le volume des ventes de Tesla TSLA.O en Allemagne a plus que diminué de moitié en octobre par rapport au même mois de l'année dernière, a déclaré mercredi l'agence allemande de la circulation routière KBA, bien que les ventes de véhicules électriques à batterie aient augmenté dans l'ensemble.

KBA a déclaré que Tesla a vendu 750 voitures en Allemagne en octobre, soit une baisse de 53,5 % par rapport à l'année précédente. Le nombre de Teslas vendues entre janvier et octobre a chuté de 50,4 % par rapport à la même période de l'année dernière, pour atteindre 15 595 unités.

En revanche, le nombre total de véhicules électriques nouvellement immatriculés a augmenté de 47,7 % en octobre pour atteindre 52 425 unités, a ajouté la KBA.