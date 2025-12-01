Les ventes de voitures neuves Tesla en Italie rebondissent en novembre après six mois de baisse

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les nouvelles immatriculations de Tesla TSLA.O en Italie ont rebondi en novembre après six mois consécutifs de baisse, affichant une hausse de 58% en glissement annuel, ont montré lundi les données du ministère italien des Transports.

Le fabricant américain de véhicules électriques a vendu 1 281 voitures en Italie le mois dernier, ce qui représente une part de marché d'environ 1 %.

Les immatriculations ont toutefois diminué de près de 28 % entre janvier et novembre par rapport aux mêmes mois de 2024, pour atteindre 10 328 nouveaux véhicules, soit une part de marché de 0,7 % dans le pays.