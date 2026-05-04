Les ventes de voitures neuves Tesla en Italie ont reculé de 5,4 % en avril par rapport à la même période de l'année précédente

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Les immatriculations de voitures neuves de Tesla TSLA.O en Italie ont reculé de 5,4 % en avril, selon les données publiées lundi par le ministère italien des Transports.

Le constructeur américain de véhicules électriques a vendu 422 voitures dans le pays le mois dernier, ce qui représente une part de marché d'environ 0,3 %.

Les immatriculations ont toutefois augmenté de près de 24 % au cours des quatre premiers mois de cette année par rapport à la même période de 2025, pour atteindre 4 841 véhicules neufs, soit une part de marché d'environ 0,8 % dans le pays.