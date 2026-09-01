Les ventes de voitures neuves Tesla en Italie ont reculé de 35,8% en août

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Les immatriculations de voitures neuves Tesla TSLA.O en Italie ont chuté de 35,8 % en glissement annuel en août, après une baisse de 77 % le mois précédent, selon les données publiées mardi par le ministère italien des Transports.

Le constructeur américain de véhicules électriques a vendu 267 voitures dans le pays le mois dernier, ce qui représente une part de marché de 0,38 %.

Au cours des huit premiers mois de l'année, l'entreprise a vendu 8 290 véhicules neufs en Italie, soit une part de marché de 0,73 %, en hausse de 12,9 % par rapport à la même période de 2025.