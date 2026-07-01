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Les ventes de voitures neuves Tesla en Italie ont progressé de 43 % en glissement annuel en juin
information fournie par Reuters 01/07/2026 à 18:10

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les immatriculations de voitures neuves de Tesla TSLA.O en Italie ont augmenté de 42,8 % en glissement annuel en juin, après deux mois consécutifs de baisse, selon les données publiées mercredi par le ministère italien des Transports.

Le constructeur américain de véhicules électriques a vendu 2 423 voitures dans le pays le mois dernier, ce qui représente une part de marché de 1,65 %.

Au premier semestre de cette année, les immatriculations ont progressé de 22,4 % par rapport à la même période de 2025. Entre janvier et juin, l’entreprise a vendu 7 918 véhicules neufs en Italie, soit une part de marché de 0,85 %.

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