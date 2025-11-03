Les ventes de voitures neuves Tesla en Italie en baisse pour le sixième mois consécutif en octobre

Les nouvelles immatriculations de Tesla TSLA.O en Italie ont chuté pour le sixième mois consécutif en octobre, affichant une baisse de 47% en glissement annuel, ont montré lundi les données du ministère italien des Transports.

Le constructeur américain de véhicules électriques a vendu 256 voitures en Italie le mois dernier, ce qui représente une part de marché d'environ 0,2 %.

Au cours de la période janvier-octobre, il a vendu 9 047 nouveaux véhicules, soit une baisse de 33 % par rapport à la même période en 2024, ce qui équivaut à une part de marché de 0,7 % dans le pays.