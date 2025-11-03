 Aller au contenu principal
Les ventes de voitures neuves Tesla en Italie en baisse pour le sixième mois consécutif en octobre
information fournie par Reuters 03/11/2025 à 18:14

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les nouvelles immatriculations de Tesla TSLA.O en Italie ont chuté pour le sixième mois consécutif en octobre, affichant une baisse de 47% en glissement annuel, ont montré lundi les données du ministère italien des Transports.

Le constructeur américain de véhicules électriques a vendu 256 voitures en Italie le mois dernier, ce qui représente une part de marché d'environ 0,2 %.

Au cours de la période janvier-octobre, il a vendu 9 047 nouveaux véhicules, soit une baisse de 33 % par rapport à la même période en 2024, ce qui équivaut à une part de marché de 0,7 % dans le pays.

