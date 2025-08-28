 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
42 762,21
+0,57%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Les ventes de voitures en Europe ont rebondi en juillet, Tesla loin derrière BYD
information fournie par Reuters 28/08/2025 à 06:01

Les ventes de véhicules neufs en Europe ont rebondi en juillet, avec une progression de 5,9%, la hausse enregistrée en Allemagne ayant compensé des replis en France et en Italie notamment, montrent des données publiées jeudi par l'Association des constructeurs européens d'automobiles (ACEA).

En dépit de la hausse globale des ventes de voitures électriques le mois dernier sur le continent, Tesla TSLA.O a de nouveau subi un déclin et perdu des parts de marché pour un septième mois consécutif, devancé notamment par la firme chinoise BYD 002594.SZ , dont les ventes mensuelles en Europe étaient recensées pour la première fois.

Selon le rapport de l'ACEA, les ventes de Tesla ont chuté de 40,2% sur un an et sa part du marché en Europe est passée sur la même période de 1,4% à 0,8%. A l'inverse, BYD a vu ses ventes bondir de 225,3% et sa part du marché s'établir à 1,12%.

Les ventes de voitures équipées d'une batterie électrique ont grimpé de 39,1% en juillet, tandis que celles des véhicules hybrides rechargeables et des véhicules complètement hybrides ont progressé respectivement de 56,9% et 14,3%. Au total, les voitures électrifiées ont représenté 59,8% des immatriculations en Europe le mois dernier, contre 51,1% un an plus tôt.

Dans l'ensemble, les ventes de véhicules neufs dans l'Union européenne, en Grande-Bretagne et dans l'espace de l'Association européenne de libre-échange ont atteint en juillet 1,09 million d'unités, montrent les données de l'ACEA.

En Allemagne, les ventes globales ont progressé de 11% sur un an, tandis qu'elles ont reculé de 5% en Grande-Bretagne, de 7,7% en France et de 5,1% en Italie.

S'agissant des constructeurs, Volkswagen VOWG.DE et Renault RENA.PA ont vu leurs ventes en juillet augmenter respectivement de 11,6% et 8,8% en rythme annuel, alors que celles de Stellantis STLAM.MI ont décliné de 1,1%.

(Alessandro Parodi; version française Jean Terzian)

Véhicules électriques

Valeurs associées

RENAULT
32,690 EUR Euronext Paris -1,27%
STELLANTIS
8,173 EUR MIL -2,84%
TESLA
349,6000 USD NASDAQ -0,59%
VOLKSWAGEN
102,700 EUR XETRA -1,15%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Sylvie Godard, mère du journaliste Christophe Gleizes, et son beau-père Francis Godard posent à Paris le 27 août 2025 ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )
    En Algérie, le journaliste français emprisonné "combatif" mais "isolé", selon ses parents
    information fournie par AFP 28.08.2025 06:33 

    Le journaliste sportif français Christophe Gleizes, emprisonné à Tizi Ouzou en Algérie, garde "le moral" mais "se sent coupé du monde", confient à l'AFP ses parents qui ont pu le voir lors de deux visites au parloir en août. En pleines tensions entre Paris et Alger, ... Lire la suite

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
    information fournie par Reuters 28.08.2025 06:29 

    * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR Les valeurs à suivre jeudi 28 août à la Bourse de Paris et en Europe : ... Lire la suite

  • Le chancelier allemand Friedrich Merz (à gauche sur la photo) et le président français Emmanuel Macron (à droite) à Berlin, le 23 juillet 2025 ( AFP / RALF HIRSCHBERGER )
    Macron et Merz vont sceller le "reset" franco-allemand à Brégançon
    information fournie par AFP 28.08.2025 05:21 

    Emmanuel Macron et le chancelier allemand Friedrich Merz se retrouvent jeudi soir au fort de Brégançon, résidence d'été des présidents français, pour sceller la relance du couple franco-allemand, qui patinait depuis des années, avant un conseil des ministres conjoint ... Lire la suite

  • Susan Monarez, directrice des Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC), limogée par l'administration Trump, à Washington, aux Etats-Unis, le 25 juin ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Kayla Bartkowski )
    La directrice de la principale agence sanitaire américaine limogée par Trump
    information fournie par AFP 28.08.2025 05:01 

    La Maison Blanche a confirmé mercredi le renvoi de la directrice de la principale agence sanitaire des Etats-Unis, dernier rebondissement dans un bras de fer entre cette scientifique et le ministre de la Santé vaccinosceptique de Donald Trump. Le drame en trois ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank