Les ventes de voitures en Europe ont rebondi en juillet, Tesla loin derrière BYD
information fournie par Reuters 28/08/2025 à 08:05

Des voitures du groupe Volkswagen attendent d'être exportées vers les États-Unis depuis le port maritime d'Emden

(Reuters) -Les ventes de véhicules neufs en Europe ont rebondi en juillet, avec une progression de 5,9%, la hausse enregistrée en Allemagne ayant compensé des replis en France et en Italie notamment, montrent des données publiées jeudi par l'Association des constructeurs européens d'automobiles (ACEA).

En dépit de la hausse globale des ventes de voitures électriques le mois dernier sur le continent, Tesla a de nouveau subi un déclin et perdu des parts de marché pour un septième mois consécutif, devancé notamment par la firme chinoise BYD, dont les ventes mensuelles en Europe étaient recensées pour la première fois.

Selon le rapport de l'ACEA, les ventes de Tesla ont chuté de 40,2% sur un an et sa part du marché en Europe est passée sur la même période de 1,4% à 0,8%. A l'inverse, BYD a vu ses ventes bondir de 225,3% et sa part du marché s'établir à 1,12%.

Les ventes de voitures équipées d'une batterie électriqueont grimpé de 39,1% en juillet, tandis que celles des véhicules hybrides rechargeables et des véhicules complètement hybrides ont progressé respectivement de 56,9% et 14,3%. Au total, les voitures électrifiées ont représenté 59,8% des immatriculations en Europe le mois dernier, contre 51,1% un an plus tôt.

Dans l'ensemble, les ventes de véhicules neufs dans l'Union européenne, en Grande-Bretagne et dans l'espace de l'Association européenne de libre-échange ont atteint en juillet 1,09 million d'unités, montrent les données de l'ACEA.

En Allemagne, les ventes globales ont progressé de 11% sur un an, tandis qu'elles ont reculé de 5% en Grande-Bretagne, de 7,7% en France et de 5,1% en Italie.

S'agissant des constructeurs, Volkswagen et Renault ont vu leurs ventes en juillet augmenter respectivement de 11,6% et 8,8% en rythme annuel, alors que celles de Stellantis ont décliné de 1,1%.

(Alessandro Parodi; version française Jean Terzian)

