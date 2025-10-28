 Aller au contenu principal
Les ventes de voitures en Europe ont progressé de 10,7% en septembre - ACEA
information fournie par Reuters 28/10/2025 à 06:01

Les ventes de véhicules neufs en Europe ont progressé de 10,7% sur un an en septembre, portées par des hausses dans la plupart des marchés et aux premiers rangs desquels l'Allemagne et en Grande-Bretagne, montre un rapport publié mardi par l'Association des constructeurs européens d'automobiles (ACEA).

Selon les données de l'ACEA, 1,237 million de voitures neuves ont au total été vendues le mois dernier dans l'Union européenne, en Grande-Bretagne et dans l'espace de l'Association européenne de libre-échange.

Les nouvelles immatriculations de véhicules à batterie électrique dans l'UE ont augmenté de 20%, celles des véhicules complètement hybrides ont progressé de 15,9%, et celles des véhicules hybrides rechargeables ont bondi de 65,4%.

Au total, les voitures électrifiées ont représenté en septembre environ 64% des nouvelles immatriculations dans le bloc communautaire, contre 57% un an plus tôt.

Stellantis STLAM.MI a vu ses ventes augmenter de 11,5% le mois dernier dans l'UE, en Grande-Bretagne et dans l'espace de l'Association européenne de libre-échange. Les ventes de Renault

RENA.PA ont grimpé de 15,2%, celles de Volkswagen VOWG.DE de 9,7%.

Les ventes de Tesla TSLA.O ont à nouveau décliné dans l'UE, de 10,5%, avec pour effet de voir sa part du marché européen passer en un an de 4% à 3,2% le mois dernier.

BYD 002594.SZ a vu ses ventes bondir de 398% sur un an, portant à 2% sa part du marché européen contre 0,4% en septembre 2024.

(Amir Orusov; version française Jean Terzian)

