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Les ventes de voitures en Europe ont légèrement augmenté en février, Tesla a inversé sa chute d'un an
information fournie par Reuters 24/03/2026 à 06:00

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Alessandro Parodi

Les ventes de voitures neuves en Europe ont augmenté en février après avoir chuté en janvier, tandis que la demande soutenue pour les véhicules électriques a permis à la marque tout électrique d'Elon Musk, Tesla TSLA.O , de renouer avec la croissance pour la première fois depuis décembre 2024, selon les données officielles publiées mardi.

Les immatriculations globales de voitures, qui servent d'indicateur des ventes, dans l'Union européenne, la Grande-Bretagne et l'Association européenne de libre-échange ont augmenté de 1,7% pour atteindre 979 321 véhicules vendus au cours du mois, selon le lobby européen de l'automobile ACEA.

Deux tiers de ces véhicules étaient électrifiés: soit entièrement électriques (à batterie), soit hybrides rechargeables, soit hybrides.

L'Union européenne et la Grande-Bretagne reviennent sur certaines réglementations visant à réduire les émissions de CO2, sous la pression des constructeurs automobiles nationaux qui affirment avoir du mal à rentabiliser les ventes de véhicules électriques tout en luttant contre la concurrence des rivaux chinois.

Cependant, les ventes de véhicules électriques et hybrides rechargeables sont en constante augmentation en Europe grâce à l'arrivée sur le marché de nouveaux modèles moins chers et aux politiques nationales qui encouragent l'adoption des VE.

Les groupes de défense de l'environnement avertissent que le repositionnement de certains modèles à essence en tant qu'"hybrides légers" a également contribué à l'augmentation des ventes de VE, tout en ne réduisant que modestement les émissions.

TESLA EN HAUSSE, PROCHE DE BYD

Les immatriculations de Tesla en février ont augmenté de 11,8 % en glissement annuel, inversant une tendance négative de treize mois, selon les données de l'ACEA.

Elles ont été légèrement inférieures à celles de son concurrent chinois BYD 002594.SZ , dont les ventes ont plus que doublé par rapport au même mois de 2025. Les deux marques détenaient une part de marché de 1,8 % au cours du mois.

Les ventes des principaux constructeurs automobiles nationaux, Volkswagen VOWG.DE et Stellantis STLAM.MI STLAM.PA , ont augmenté respectivement de 2,2 % et de 9,5 %, tandis que celles de Renault RENA.PA ont chuté de 14,3 %.

Dans l'UE, les ventes totales de voitures ont augmenté de 1,4 % pour atteindre 865 437 véhicules.

Les immatriculations de voitures électriques à batterie, hybrides rechargeables et hybrides ont augmenté de 20,6 %, 32,1 % et 10,1 %, respectivement, pour représenter collectivement 67 % des immatriculations de l'Union, contre 58,5 % en février 2025.

Véhicules électriques

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