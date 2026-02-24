 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les ventes de voitures en Europe ont baissé en janvier, avec un net recul des voitures à essence
information fournie par Reuters 24/02/2026 à 06:00

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Javi West Larrañaga

Les ventes de voitures neuves en Europe ont baissé en janvier en glissement annuel pour la première fois depuis le mois de juin, en raison des baisses enregistrées sur les principaux marchés, notamment l'Allemagne, la France, la Belgique et la Pologne, selon les données de l'ACEA, le lobby européen de l'automobile, publiées mardi.

Le ralentissement a été le plus marqué en Norvège, où les nouvelles immatriculations de voitures, un indicateur des ventes, ont chuté d'environ 76 % par rapport au même mois en 2025.

POURQUOI C'EST IMPORTANT

L'industrie automobile européenne est en pleine mutation, les constructeurs traditionnels s'efforçant de rivaliser avec les modèles chinois moins chers et avec un élan désormais retardé vers la décarbonisation .

Ils naviguent également dans un environnement commercial encore plus incertain après que la plupart des droits de douane américains ont été jugés illégaux par la Cour suprême des États-Unis vendredi dernier.

PAR LES CHIFFRES

Les ventes dans l'Union européenne, en Grande-Bretagne, en Suisse, en Norvège et en Islande ont chuté de 3,5 % pour atteindre 961 382 voitures en janvier, selon les données de l'ACEA.

Les immatriculations de voitures à essence ont chuté d'environ 26 % par rapport au mois de janvier précédent, avec une baisse spectaculaire en France (49 %) et en Allemagne (30 %).

Elles sont passées d'une part de marché de près d'un tiers en Europe à un peu plus d'un cinquième au cours de cette période.

De leur côté, les voitures électriques à batterie, hybrides rechargeables et hybrides électriques ont augmenté d'environ 14 %, 32 % et 6 %, et ont représenté collectivement 69 % des nouvelles immatriculations, contre 59 % en janvier 2025.

Les immatriculations de Volkswagen VOWG.DE , BMW BMWG.DE , Renault RENA.PA et Toyota 7203.T ont baissé respectivement de 3,8 %, 5,7 %, 15 % et 13,4 %, tandis que celles de BYD

002594.SZ ont bondi de 165 %.

Stellantis STLAM.MI et Mercedes MBGn.DE ont enregistré des gains de 6,7 % et 2,8 %, respectivement.

Le constructeur automobile américain Tesla TSLA.O a poursuivi sa tendance à la baisse avec un déclin de 17% en glissement annuel, le treizième mois consécutif de contraction des ventes, selon les données de l'ACEA.

Véhicules électriques

Valeurs associées

BMW
87,700 EUR XETRA -2,90%
MERCEDES-BENZ GROUP
58,300 EUR XETRA -1,59%
RENAULT
32,010 EUR Euronext Paris -1,05%
STELLANTIS
6,472 EUR MIL -1,22%
TESLA
399,8300 USD NASDAQ -2,91%
TOYOTA MOTOR
20,150 EUR Tradegate 0,00%
TOYOTA MOTOR
1 505,000 JPY LSE -48,71%
VOLKSWAGEN
100,400 EUR XETRA -2,52%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • DASSAULT AVIATION : Le mouvement reste haussier
    DASSAULT AVIATION : Le mouvement reste haussier
    information fournie par TEC 24.02.2026 07:10 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques, pour leur part, se trouvent dans la zone de surachat, ... Lire la suite

  • KLEPIERRE : Le mouvement reste haussier
    KLEPIERRE : Le mouvement reste haussier
    information fournie par TEC 24.02.2026 07:08 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques ne sont pas surachetés, ce qui laisse intact le potentiel ... Lire la suite

  • Une personne se tient devant un mémorial de fortune dédié aux soldats ukrainiens et étrangers tombés au combat, sur la place de l’Indépendance à Kiev, le 23 février 2026 ( AFP / HENRY NICHOLLS )
    Ukraine: des dirigeants européens à Kiev pour le quatrième anniversaire de l'invasion russe
    information fournie par AFP 24.02.2026 07:06 

    La cheffe de la Commission européenne Ursula von der Leyen est arrivée mardi en Ukraine, à laquelle elle veut manifester le soutien de l'UE à l'occasion du quatrième anniversaire de l'invasion de ce pays par la Russie. Elle a indiqué sur X à son arrivée souhaiter ... Lire la suite

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
    information fournie par Reuters 24.02.2026 06:34 

    * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR Les valeurs à suivre mardi à la Bourse de Paris et en Europe : * ENGIE ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank