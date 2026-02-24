Les ventes de voitures en Europe ont baissé en janvier, avec un net recul des voitures à essence

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Javi West Larrañaga

Les ventes de voitures neuves en Europe ont baissé en janvier en glissement annuel pour la première fois depuis le mois de juin, en raison des baisses enregistrées sur les principaux marchés, notamment l'Allemagne, la France, la Belgique et la Pologne, selon les données de l'ACEA, le lobby européen de l'automobile, publiées mardi.

Le ralentissement a été le plus marqué en Norvège, où les nouvelles immatriculations de voitures, un indicateur des ventes, ont chuté d'environ 76 % par rapport au même mois en 2025.

POURQUOI C'EST IMPORTANT

L'industrie automobile européenne est en pleine mutation, les constructeurs traditionnels s'efforçant de rivaliser avec les modèles chinois moins chers et avec un élan désormais retardé vers la décarbonisation .

Ils naviguent également dans un environnement commercial encore plus incertain après que la plupart des droits de douane américains ont été jugés illégaux par la Cour suprême des États-Unis vendredi dernier.

PAR LES CHIFFRES

Les ventes dans l'Union européenne, en Grande-Bretagne, en Suisse, en Norvège et en Islande ont chuté de 3,5 % pour atteindre 961 382 voitures en janvier, selon les données de l'ACEA.

Les immatriculations de voitures à essence ont chuté d'environ 26 % par rapport au mois de janvier précédent, avec une baisse spectaculaire en France (49 %) et en Allemagne (30 %).

Elles sont passées d'une part de marché de près d'un tiers en Europe à un peu plus d'un cinquième au cours de cette période.

De leur côté, les voitures électriques à batterie, hybrides rechargeables et hybrides électriques ont augmenté d'environ 14 %, 32 % et 6 %, et ont représenté collectivement 69 % des nouvelles immatriculations, contre 59 % en janvier 2025.

Les immatriculations de Volkswagen VOWG.DE , BMW BMWG.DE , Renault RENA.PA et Toyota 7203.T ont baissé respectivement de 3,8 %, 5,7 %, 15 % et 13,4 %, tandis que celles de BYD

002594.SZ ont bondi de 165 %.

Stellantis STLAM.MI et Mercedes MBGn.DE ont enregistré des gains de 6,7 % et 2,8 %, respectivement.

Le constructeur automobile américain Tesla TSLA.O a poursuivi sa tendance à la baisse avec un déclin de 17% en glissement annuel, le treizième mois consécutif de contraction des ventes, selon les données de l'ACEA.