Les ventes de voitures en Europe ont augmenté pour un cinquième mois consécutif - ACEA

Les ventes de véhicules neufs en Europe ont progressé en novembre pour un cinquième mois consécutif, portées notamment par la solidité des ventes de voitures électriques dans plusieurs marchés comme l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne, montre un rapport publié mardi par l'Association des constructeurs européens d'automobiles (ACEA).

Quelque 1,1 million de véhicules ont été vendus le mois dernier dans l'Union européenne, en Grande-Bretagne et dans l'espace de l'Association européenne de libre-échange, soit une hausse de 2,4% sur un an.

Dans l'UE uniquement, les nouvelles immatriculations ont augmenté de 2,1% pour s'établir à près de 900.000 unités.

Les ventes de véhicules à batterie électrique ont bondi de 44,1%, celles des véhicules complètement hybrides ont grimpé de 38,4%, tandis que celles des véhicules hybrides rechargeables ont progressé de 4,2%.

Au total, les voitures électrifiées ont représenté en novembre 65,6% des nouvelles immatriculations dans le bloc communautaire.

Parmi les constructeurs, les ventes de Volkswagen VOWG.DE et Renault RENA.PA ont augmenté respectivement de 4,1% et 3% sur un an. Stellantis STLAM.MI a vu le mois dernier ses ventes reculer de 2,7%, après trois mois consécutifs de hausse.

Les ventes de Tesla TSLA.O ont chuté de 11,8%, alors que des ventes record en Norvège ont partiellement compensé le recul de la firme américaine dans d'autres marchés. Son rival chinois BYD 002594.SZ a vu ses ventes bondir de 221,8% sur un an.

(Alessandro Parodi; version française Jean Terzian)