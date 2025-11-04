 Aller au contenu principal
Les ventes de VE fabriqués par Tesla en Chine chutent de 9,9 % en glissement annuel en octobre
information fournie par Reuters 04/11/2025 à 09:51

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les ventes de véhicules électriques fabriqués par Tesla TSLA.O en Chine ont chuté de 9,9% à 61 497 unités en octobre par rapport à l'année précédente, inversant une augmentation de 2,8% en septembre, ont montré mardi les données de l'Association chinoise des voitures particulières.

Les ventes des véhicules Model 3 et Model Y du constructeur automobile américain fabriqués dans sa "gigafactory" de Shanghai, y compris les exportations vers l'Europe, l'Inde et d'autres marchés, ont chuté de 32,3% par rapport à septembre.

Son plus grand rival chinois, BYD 002594.SZ 1211.HK , a enregistré une baisse de 12% des ventes mondiales de véhicules le mois dernier, un deuxième mois consécutif de baisse et la plus forte chute en près de deux ans dans un contexte d'hyperconcurrence sur le marché intérieur.

Véhicules électriques

Valeurs associées

BYD RG-H
10,470 EUR Tradegate -3,77%
TESLA
468,3700 USD NASDAQ +2,59%
