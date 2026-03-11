Les ventes de VE fabriqués en Chine par Tesla ont bondi de 91 % en février

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les ventes de véhicules électriques fabriqués en Chine par Tesla TSLA.O ont augmenté pour le quatrième mois consécutif en février, la faible base de comparaison de l'année dernière l'ayant emporté sur les vents contraires liés aux facteurs saisonniers.

Les ventes de véhicules Model 3 et Model Y fabriqués dans son usine de Shanghai, y compris les exportations vers des marchés dont l'Europe, ont totalisé 58 600 unités le mois dernier, en hausse de 91% par rapport à l'année précédente et après une hausse de 9,3% en janvier, a déclaré Tesla China mercredi.

Les ventes ont baissé de 15,2 % par rapport à janvier.

Les livraisons de VE fabriqués en Chine par le constructeur automobile américain en février 2025 ont été affectées par une suspension partielle de la ligne d'assemblage pour son modèle Y rafraîchi pendant le Nouvel An lunaire.

Les ventes des deux premiers mois de l'année ont tendance à fluctuer fortement en raison du décalage du Nouvel An lunaire.