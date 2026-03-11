 Aller au contenu principal
Les ventes de VE fabriqués en Chine par Tesla ont bondi de 91 % en février
information fournie par Reuters 11/03/2026 à 11:24

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les ventes de véhicules électriques fabriqués en Chine par Tesla TSLA.O ont augmenté pour le quatrième mois consécutif en février, la faible base de comparaison de l'année dernière l'ayant emporté sur les vents contraires liés aux facteurs saisonniers.

Les ventes de véhicules Model 3 et Model Y fabriqués dans son usine de Shanghai, y compris les exportations vers des marchés dont l'Europe, ont totalisé 58 600 unités le mois dernier, en hausse de 91% par rapport à l'année précédente et après une hausse de 9,3% en janvier, a déclaré Tesla China mercredi.

Les ventes ont baissé de 15,2 % par rapport à janvier.

Les livraisons de VE fabriqués en Chine par le constructeur automobile américain en février 2025 ont été affectées par une suspension partielle de la ligne d'assemblage pour son modèle Y rafraîchi pendant le Nouvel An lunaire.

Les ventes des deux premiers mois de l'année ont tendance à fluctuer fortement en raison du décalage du Nouvel An lunaire.

Véhicules électriques

Valeurs associées

TESLA
399,2350 USD NASDAQ +0,14%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

