Les ventes de VE fabriqués en Chine de Tesla voient leur première augmentation en 9 mois, mais la chute trimestrielle se poursuit

Traduction automatisée par Reuters

Tesla: ventes de VE fabriqués en Chine en juin +0,8% en glissement annuel, première hausse en 9 mois

Les livraisons de véhicules fabriqués en Chine au 2e trimestre ont chuté de 6,8 % en glissement annuel, la troisième baisse consécutive

Perçoit une menace accrue de la part des rivaux chinois

Les ventes de Tesla TSLA.O pour ses véhicules électriques fabriqués en Chine ont légèrement augmenté de 0,8 % en juin par rapport à l'année précédente, mettant fin à une série de huit mois de baisse, mais elles ont continué à chuter sur une base trimestrielle face aux nouveaux modèles moins coûteux de ses rivaux chinois. Les livraisons de véhicules Model 3 et Model Y fabriqués dans son usine de Shanghai, y compris les ventes en Chine et les exportations vers l'Europe et d'autres marchés, ont augmenté de 16,1 % par rapport à mai pour atteindre 71 599 unités, ont montré mercredi les données de l'Association chinoise des voitures particulières.

En comparaison, les ventes globales de BYD 002594.SZ , le plus grand rival chinois de Tesla , ont augmenté de 11 % en glissement annuel pour atteindre 377 628 unités le mois dernier. Tesla a enregistré la montée en puissance la plus rapide jamais réalisée pour un modèle, avec seulement six semaines pour la production complète du modèle Y rafraîchi dans son plus grand centre de fabrication à Shanghai au début de cette année. Mais ses ventes en Chine et en Europe se sont ralenties et les pressions croissantes exercées par ses concurrents ainsi que les réactions politiques contre son directeur général Elon Musk pèsent sur la demande.

Les ventes de ses véhicules électriques fabriqués en Chine entre avril et juin ont chuté de 6,8 % en glissement annuel, ce qui représente la troisième baisse trimestrielle consécutive.

Les VE fabriqués en Chine par Tesla ont représenté 51,3 % de ses livraisons mondiales au premier trimestre.

Le fabricant américain de VE devrait annoncer une nouvelle baisse des livraisons trimestrielles mondiales plus tard dans la journée de mercredi. Pour l'ensemble de l'année 2025, les ventes de VE de Tesla devraient chuter de 10 % cette année pour représenter 13 % du marché mondial, tandis que les ventes mondiales de VE de BYD devraient augmenter de 45 % pour atteindre un niveau record, soit un cinquième du total mondial, selon Counterpoint Research. Le nouveau SUV YU7de Xiaomi 1810.HK , dont le prix est de 253 500 yuans (35 396 $), soit près de 4 % de moins que le modèle Y, le SUV le plus vendu en Chine en mai, a reçu des commandes initiales exceptionnellement élevées . La berline SU7, le premier véhicule électrique du fabricant de smartphones devenu constructeur automobile, a dépassé la Model 3 de Tesla sur une base mensuelle depuis décembre. Tesla n'a pas encore réduit ses prix en Chine pour contrer le YU7, comme certains analystes l'ont supposé. Au lieu de cela, elle a augmenté le prix de la variante à longue autonomie de la Model 3 de 3,6 % en Chine mardi et a augmenté l'autonomie de 40 km pour atteindre 753 km (468 miles).

(1 $ = 7,1618 yuans renminbi chinois)