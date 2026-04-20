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Guerre au Moyen-Orient : la marine américaine ouvre le feu sur un cargo tentant de franchir le blocus
information fournie par Boursorama avec Media Services 20/04/2026 à 10:56

"Les Marines américains ont maintenant le contrôle du navire", a assuré Donald Trump.

Un navire dans le Golfe persique,. (illustration) ( AFP / - )

Un navire dans le Golfe persique,. (illustration) ( AFP / - )

La marine américaine a ouvert le feu sur un cargo iranien qui tentait de forcer le blocus des ports iraniens par les États-Unis, puis l'a abordé, a affirmé dimanche 19 avril Donald Trump.

Le cargo Touska, battant pavillon iranien, "a tenté de franchir notre blocus maritime, et mal lui en a pris", a écrit le président américain sur son réseau Truth Social. Un destroyer américain a intercepté le cargo "dans le golfe d'Oman et lui a ordonné de s'arrêter", mais l'équipage ayant refusé d'obéir, le navire de guerre l'a immobilisé en tirant sur la salle des machines et "les Marines américains ont maintenant le contrôle du navire" , selon Donald Trump.

Le Commandement militaire américain pour le Moyen-Orient, le Centcom, a précisé sur X avoir sommé l'équipage du navire d'évacuer la salle des machines avant d'endommager son système de propulsion par plusieurs salves d'obus. Des Marines ont ensuite abordé le navire, "qui reste sous contrôle américain", selon le texte.

Le Touska est visé par des sanctions du Trésor américain, souligne Donald Trump. Selon le site Marine Traffic, le porte-conteneurs Touska, parti de Malaisie le 12 avril, était, environ six heures avant l'annonce de Donald Trump, à environ 45 km de l'extrême sud des côtes iraniennes, près de la ville de Chabahar.

"Les forces armées de la République islamique d'Iran riposteront bientôt et prendront des mesures de représailles contre cet acte de piraterie armée et contre les militaires américains", a écrit sur Telegram le porte-parole de l'état-major iranien. Il a accusé les États-Unis d'avoir "violé le cessez-le-feu" de deux semaines en vigueur depuis le 8 avril.

Le détroit d'Ormuz de nouveau fermé

"Nous exprimons notre inquiétude devant l'interception forcée du navire en question par la partie américaine" , a dit lors d'un point presse régulier un porte-parole des Affaires étrangères chinoises, Guo Jiakun. "Nous espérons que les parties concernées observeront une attitude responsable et respecteront strictement l'accord de cessez-le-feu, éviteront toute escalade des tensions et créeront les conditions nécessaires à la reprise d'un transit normal à travers le détroit" d'Ormuz, a-t-il dit.

Depuis le début du blocus des ports iraniens imposé par les États-Unis le 13 avril, "les forces américaines ont fait faire demi-tour à 25 navires commerciaux ou les ont renvoyés vers un port en Iran", indique le Centcom.

L'Iran avait levé vendredi son blocage du détroit d'Ormuz , par lequel transite normalement un cinquième du commerce mondial de pétrole et de gaz naturel, mais avait annoncé samedi en reprendre "le strict contrôle", face à la décision des États-Unis de maintenir leur blocus de ses ports.

Dans un précédent message sur Truth Social dimanche matin, Donald Trump a accusé Téhéran d'avoir violé le cessez-le-feu, qui expire dans trois jours, en lançant des attaques samedi dans le détroit d'Ormuz, visant notamment un navire français et un autre britannique, selon lui. Un navire de CMA CGM "a fait l'objet hier (samedi) de tirs de semonce" dans le détroit d'Ormuz, a indiqué dimanche à l' AFP le groupe français de transport maritime.

Proche orient
Guerre en Iran

4 commentaires

  • 12:19

    A se demander qui sont les véritables malades !!!!

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