Les ventes de UZEDY® atteignent 117 M$ en 2024, première année complète de commercialisation

Le partenaire de Medincell, Teva Pharmaceuticals a annoncé aujourd’hui les informations suivantes :



A propos de UZEDY®

• Ventes 2024 : 117 millions de dollars dont 43 millions de dollars au quatrième trimestre

• + 17% par rapport à la prévision mise à jour par Teva en novembre 2025 : 100 millions de dollars



• Prévision initiale de Teva pour 2025 : 160 millions de dollars

• vs. Prévision initiale de Teva pour 2024 : 80 millions de dollars



Medincell perçoit le versement de royalties « mid- to high-single digit » sur les ventes nettes et est éligible à 105 millions de dollars de milestones commerciaux.





A propos de l’Olanzapine LAI (TEV-749 / mdc-TJK)

• Préparation de la demande de mise sur marché et du lancement :

• Dernière visite du dernier patient de l’essai de Phase 3 attendue sous peu

• Publication des données de sécurité à long-terme prévue au deuxième trimestre 2025

• Soumission d’une NDA* prévue au second semestre 2025





Pour recevoir toute l'information financière de MedinCell en temps réel, faites-en la demande par mail à medincell@newcap.eu. Votre inscription sera immédiate.