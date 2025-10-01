 Aller au contenu principal
Les ventes de Toyota aux États-Unis ont augmenté de près de 16 % au troisième trimestre
information fournie par Reuters 01/10/2025 à 17:30

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'unité nord-américaine de Toyota Motor 7203.T a fait état d'une hausse de près de 16% de ses ventes d'automobiles mercredi, aidée par les ventes de ses camionnettes et de ses voitures.

Les ventes globales au cours du trimestre ont atteint 629 137 unités, contre 542 872 unités l'année précédente.

TOYOTA MOTOR
16,406 EUR Tradegate +0,16%
TOYOTA MOTOR
1 505,000 JPY LSE -48,71%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

