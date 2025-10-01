Les ventes de Toyota aux États-Unis ont augmenté de près de 16 % au troisième trimestre

L'unité nord-américaine de Toyota Motor 7203.T a fait état d'une hausse de près de 16% de ses ventes d'automobiles mercredi, aidée par les ventes de ses camionnettes et de ses voitures.

Les ventes globales au cours du trimestre ont atteint 629 137 unités, contre 542 872 unités l'année précédente.