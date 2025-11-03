Les ventes de Tesla repartent à la baisse sur les marchés européens en octobre

Les ventes de Tesla augmentent d'environ 2,4 % en France en octobre

Baisse en Norvège après plusieurs mois de hausse

Tesla dépassée par les marques chinoises au Danemark et en Espagne

Les ventes de Tesla TSLA.O ont chuté en octobre dans un certain nombre de pays européens, dont l'Espagne, les Pays-Bas et les marchés nordiques, dernier signe en date des difficultés du constructeur américain de véhicules électriques sur le continent.

Tesla a vu ses ventes augmenter sur un certain nombre de marchés européens en septembre , après avoir chuté pendant la majeure partie de l'année en raison de la concurrence croissante des nouveaux modèles de véhicules électriques sur sa gamme vieillissante.

Les nouvelles immatriculations du constructeur automobile - une approximation des ventes - ont chuté de 89 % en Suède , de 86 % au Danemark , de 50 % en Norvège et de 48 % aux Pays-Bas, selon les données de l'industrie locale. Ses ventes en Espagne ont baissé de 31 % en octobre, alors que les ventes de modèles entièrement électriques et hybrides rechargeables ont fait un bond de 119 % dans l'ensemble du secteur.

En France , Tesla a toutefois enregistré une légère hausse de ses ventes pour le deuxième mois consécutif.

TOUJOURS DOMINANT EN NORVÈGE

La chute en Norvège est survenue après plusieurs mois de croissance sur un marché où presque toutes les nouvelles voitures vendues étaient des VE et où Tesla est resté le plus grand constructeur automobile du pays.

Les ventes de Tesla ont chuté en Europe cette année parce que sa gamme de modèles est petite et vieillissante, alors que les constructeurs historiques et leurs rivaux chinois sortent de nouveaux modèles de VE à un rythme rapide. Jusqu'en septembre, les ventes de Tesla ont baissé de 28,5 % en Europe par rapport aux neuf premiers mois de 2024.

L'entreprise a également été confrontée à une réaction négative de certains consommateurs européens à l'encontre du directeur général Elon Musk, qui a contribué à financer la victoire de Donald Trump à l'élection présidentielle américaine l'année dernière et a pris fait et cause pour les partis d'extrême droite européens.

"Les acheteurs de voitures ont plus de choix que jamais, avec un afflux de nouveaux VE de fabricants établis et de nouveaux venus ambitieux de Chine", a déclaré Ginny Buckley, directrice générale du site d'achat et de conseil sur les voitures électriques Electrifying.com.

"Tesla n'a plus le marché pour lui tout seul et cela semble se refléter dans ses chiffres de vente en Europe.

LES VÉHICULES ÉLECTRIQUES CHINOIS DÉPASSENT TESLA

Au Danemark, Tesla a été devancée par plusieurs marques chinoises de VE, notamment BYD 002594.SZ , Xpeng 9868.HK et Zeekr de Geely GEELY.UL . En Espagne, ses ventes de 393 voitures en octobre ont été éclipsées par celles de la marque MG de SAIC 600104.SS (3 725 voitures), BYD (2 806 voitures) et les marques Omoda et Jaecoo de Chery 9973.HK - qui ont vendu respectivement 1 433 et 974 voitures.

Tesla n'a vendu que 133 véhicules en Suède, à la traîne non seulement des marques traditionnelles, mais aussi du constructeur allemand de voitures de luxe Porsche P911_p.DE , qui a vendu 172 voitures. Jusqu'en octobre, les ventes de Tesla en Suède ont baissé de 67 % par rapport à la même période de l'année dernière.

Ciara Cook, directrice de recherche au cabinet d'études New AutoMotive, a déclaré que les immatriculations pour les marques traditionnelles telles que Fiat, Volvo VOLVb.ST , Suzuki

7269.T et Mazda 7261.T étaient en baisse de 15 à 18 % au cours de l'année jusqu'en septembre dans l'Union européenne "alors qu'elles s'efforcent de mettre à jour leurs offres de véhicules pour répondre à la demande des consommateurs". Mais les ventes de Tesla dans l'UE ont chuté de près de 39 % au cours de la même période. "Le facteur Musk semble contribuer à la différence", a déclaré Cook.