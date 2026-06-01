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Les ventes de Tesla neuves en Espagne ont plus que doublé en mai par rapport à la même période l'année dernière
information fournie par Reuters 01/06/2026 à 13:08

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les ventes de voitures neuves de Tesla

TSLA.O en Espagne ont bondi de 112,8 % en mai, faisant plus que doubler par rapport au même mois de l'année dernière pour atteindre 1 690 véhicules, selon les données d'immatriculation publiées lundi par l'association professionnelle ANFAC.

Au cours des cinq premiers mois de l'année, les ventes de voitures Tesla en Espagne ont augmenté de 43,8 % par rapport à la même période en 2025, tandis que les ventes totales de véhicules électrifiés, une catégorie qui comprend à la fois les véhicules entièrement électriques et les hybrides, ont progressé de 43,6 %.

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5 commentaires

  • 01 avril 13:00

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