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Les ventes de Tesla neuves en Espagne ont chuté de 81,3% en glissement annuel en juillet
information fournie par Reuters 03/08/2026 à 12:31
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les ventes de voitures neuves de Tesla

TSLA.O en Espagne ont chuté de 81,3% en juillet par rapport au même mois de l'année dernière, pour s'établir à 131 véhicules, selon les données d'immatriculation publiées lundi par l'association professionnelle ANFAC.

Au cours des sept premiers mois de l'année, les ventes de voitures Tesla en Espagne ont augmenté de 19,8% par rapport à la même période en 2025, tandis que les ventes totales de véhicules électrifiés, une catégorie qui regroupe à la fois les véhicules entièrement électriques et les hybrides, ont progressé de 34,9%.

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5 commentaires

  • 01 avril 13:00

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