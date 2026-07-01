Les ventes de Tesla neuves en Espagne ont augmenté de 5,6 % en juin par rapport à la même période de l'année précédente

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Les ventes de voitures neuves de Tesla

TSLA.O en Espagne ont progressé de 5,6 % en juin par rapport au même mois de l’année dernière, pour atteindre 2 779 véhicules, selon les données d’immatriculation publiées mercredi par l’association professionnelle ANFAC.

Au cours des six premiers mois de l'année, les ventes de voitures Tesla en Espagne ont augmenté de 29,8 % par rapport à la même période en 2025, tandis que les ventes totales de véhicules électrifiés, une catégorie qui regroupe à la fois les véhicules entièrement électriques et les hybrides, ont progressé de 37,9 %.