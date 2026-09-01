Les ventes de Tesla en Europe ont été mitigées en août, avec de fortes hausses en France et au Danemark

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(Ajout de données sur le Portugal et l'Italie au paragraphe 3)

* La demande de véhicules électriques et la baisse des prix de Tesla soutiennent la croissance, selon un analyste d'ING

* Baisse des ventes en Norvège, en Espagne, en Suède, au Portugal et en Italie

par Amir Orusov

Les immatriculations de Tesla

TSLA.O en août sur plusieurs marchés européens ont présenté mardi un tableau contrasté, avec de fortes hausses en France et au Danemark, contrebalancées par des baisses en Norvège, en Espagne, en Suède, au Portugal et en Italie.

Les immatriculations de véhicules Tesla neufs, indicateur des ventes, ont bondi de 279 % en France et de 104 % au Danemark par rapport à l'année dernière, selon les données de l'organisme français de l'industrie automobile PFA et de la plateforme danoise de données automobiles bilstatistik.dk.

Les immatriculations ont chuté de 79 % en Norvège et en Espagne , de 41 % en Suède , de 37 % au Portugal et de 36 % en Italie , selon les données fournies par les associations professionnelles OFV, Mobility Sweden, ANFAC et ACAP, ainsi que par le ministère italien des Transports.

Les ventes en France et au Danemark bénéficient de l’adoption croissante des véhicules électriques et des prix plus abordables pratiqués par Tesla, a déclaré Rico Luman, économiste senior chez ING Research.

"Il s’agit tout de même d’une hausse remarquable, car la gamme de modèles de véhicules électriques continue de s’élargir et les nouveaux acteurs chinois jouent un rôle important", a ajouté Luman.

Le recul observé en Norvège s’explique probablement par des comparaisons difficiles avec l’année dernière, où les immatriculations avaient été stimulées par des acheteurs ayant anticipé leurs achats en prévision d’un changement de politique fiscale prévu fin 2025, a déclaré Matthias Schmidt, analyste du marché automobile européen chez Schmidt Automotive.

Les ventes de Tesla en Europe ont jusqu’à présent rebondi cette année après deux baisses annuelles consécutives, grâce à des comparaisons plus favorables par rapport à l’année dernière, à la hausse des prix des carburants, aux aides gouvernementales et à l’intérêt croissant des consommateurs pour les voitures électriques.

Les chiffres des immatriculations en Grande-Bretagne et en Allemagne, les deux plus grands marchés automobiles d’Europe, seront publiés dans le courant de la semaine.