Les ventes de Tesla en Chine tombent à leur plus bas niveau depuis trois ans en raison de la faiblesse de la demande

Les ventes de Tesla TSLA.O en Chine ont chuté à 26 006 véhicules en octobre, leur niveau le plus bas depuis trois ans, alors que le constructeur américain de véhicules électriques lutte contre la tiédeur de la demande sur ce marché hyperconcurrentiel.

Les ventes ont chuté de 35,8 % par rapport à l'année précédente, après avoir atteint 71 525 en septembre, lorsque Tesla a commencé à livrer le Model Y L, une version à empattement plus long et à six places de son SUV Model Y le plus vendu, qui n'était jusqu'à présent disponible qu'en Chine.

Ses exportations de véhicules fabriqués en Chine ont toutefois atteint le mois dernier leur plus haut niveau en deux ans, avec 35 491 unités, ont montré lundi les données de l'Association chinoise des voitures particulières.

La part de Tesla sur le marché chinois des véhicules électriques est tombée à seulement 3,2 % en octobre, soit une forte baisse par rapport aux 8,7 % du mois précédent et son niveau le plus bas depuis plus de trois ans.

La piètre performance de Tesla sur le plus grand marché automobile du monde fait suite à des ventes désastreuses le mois dernier dans des pays européens tels que l'Allemagne, l'Espagne, les Pays-Bas et les pays nordiques, dernier signe en date de ses difficultés persistantes sur le continent.

L'entreprise est confrontée à une pression croissante en Chine, son deuxième marché le plus important après les États-Unis au troisième trimestre.

Xiaomi 1810.HK , avec ses challengers de Tesla, la berline SU7 et le SUV YU, a enregistré des ventes record de 48 654 unités le mois dernier, même si les accidents impliquant ses berlines ont ravivé les préoccupations en matière de sécurité des véhicules électriques.

Les ventes globales de voitures en Chine ont chuté comme prévu en octobre, le sentiment des consommateurs s'affaiblissant en raison de la diminution des subventions gouvernementales et des allègements fiscaux.