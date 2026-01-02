Les ventes de Tesla chutent sur les principaux marchés européens mais atteignent un record en Norvège

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Les immatriculations de Tesla en décembre ont chuté de 71% en Suède et de 66% en France

*

Elles ont également baissé de 13 % au Portugal et de 44 % en Espagne

*

Les ventes de Tesla ont bondi de 89% en Norvège, menant à un record pour 2025

*

Tesla devrait annoncer les livraisons mondiales du quatrième trimestre vendredi

(Ajoute le Portugal et l'Espagne) par Alessandro Parodi

Les immatriculations de Tesla TSLA.O ont chuté dans certains marchés européens clés en décembre, mais ont bondi en Norvège, confirmant une tendance de ventes record dans le pionnier des VE en Europe alors que la part de marché du constructeur automobile américain s'est effondrée dans le reste de la région en 2025.

La marque EV d'Elon Musk a vu ses ventes ralentir en Europe depuis la fin de l'année 2024 en raison de la concurrence croissante , de sa gamme vieillissante et des protestations contre les éloges publics de Musk à l'égard de personnalités politiques européennes de droite. Elle devrait également faire état d'une forte baisse du nombre de livraisons au quatrième trimestre plus tard vendredi.

Malgré le lancement de versions moins chères de la Model Y et de la Model 3 de Tesla en Europe, ses activités ne se sont pas encore rétablies.

En France , le troisième marché automobile européen après l'Allemagne et la Grande-Bretagne, les immatriculations de Tesla - un indicateur des ventes - ont chuté de 66 % le mois dernier pour atteindre 1 942 véhicules, selon les données de l'organisme automobile français PFA publiées jeudi.

Les immatriculations ont chuté de 37 % en France sur l'ensemble de l'année 2025.

En Suède , les immatriculations de Tesla ont chuté de 71 % pour atteindre 821 véhicules en décembre, entraînant une baisse de 70 % en 2025, selon Mobility Sweden.

Elles ont également chuté au Portugal et en Espagne , de 13 % à 1 207 véhicules et de 44 % à 1 794 véhicules respectivement, selon les données officielles. Pour l'ensemble de l'année 2025, les ventes ont chuté de 22 % au Portugal et de 4 % en Espagne.

Jusqu'en novembre, la part de marché de Tesla en Europe, en Grande-Bretagne et dans l'Association européenne de libre-échange a baissé à 1,7 %, contre 2,4 % à la même période en 2024, même si les ventes totales de véhicules électriques à batterie ont atteint 18,8 % du marché.

Toutefois, en Norvège, les immatriculations de Tesla ont bondi de 89 % en décembre par rapport à l'année précédente pour atteindre 5 679 véhicules, selon les données d'enregistrement.

La marque a détenu une part de marché de plus de 19 % dans le pays en 2025, établissant un nouveau record annuel de ventes et bénéficiant du fait que la quasi-totalité des ventes de voitures neuves en Norvège sont des voitures électriques.