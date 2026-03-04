Les ventes de Tesla au Royaume-Uni chutent en février mais dépassent celles de BYD, selon les données de New Automotive

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les ventes de Tesla TSLA.O au Royaume-Uni ont fortement chuté en février, mais ont tout de même dépassé celles de son rival chinois BYD, ont montré les données de New Automotive mercredi.

Tesla a vendu 2 208 véhicules en février, soit une baisse de 45,2 % par rapport à l'année précédente. Les ventes de BYD ont augmenté de 40,9 % pour atteindre 968 unités.

Alors que les schémas de livraison de Tesla sont généralement volatiles, les chiffres depuis le début de l'année sont en baisse de 5 %, ce qui signifie que le déclin est susceptible d'attirer l'attention, a déclaré New Automotive.

La position de Tesla au Royaume-Uni s'est affaiblie en raison de l'intensification de la concurrence des marques chinoises telles que BYD 002594.SZ et MG, propriété de SAIC, alors que sa gamme de modèles vieillissants peine à suivre le rythme.

Les ventes de Tesla en février ont également chuté en Italie , au Danemark et en Suède , ce qui témoigne des difficultés plus générales rencontrées en Europe.

Les voitures électriques à batterie représentaient un quart de l'ensemble du marché automobile britannique en février, tandis qu'environ un tiers des nouvelles immatriculations étaient équipées d'une prise de courant, selon les données.

"Il est fantastique de voir qu'un automobiliste sur quatre a opté pour une voiture électrique en février", a déclaré Ben Nelmes, directeur général de New Automotive.

"Alors que nous entrons dans une nouvelle crise des prix des combustibles fossiles, chaque véhicule électrique est un pas de plus sur la voie de l'indépendance énergétique."

Les immatriculations de voitures au Royaume-Uni, tous types de carburants confondus, ont augmenté de 3,6 % en février pour atteindre 83 377 véhicules, selon les données.