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Les ventes de Tesla au Portugal ont chuté de 68,7% en glissement annuel en juillet
information fournie par Reuters 03/08/2026 à 18:48
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les immatriculations de voitures neuves de la marque " TSLA.O " de Tesla au Portugal ont chuté de 68,7% en juillet par rapport à l'année précédente, pour s'établir à 89 unités, alors même que les immatriculations de véhicules électriques légers ont progressé de 54,3%, a indiqué lundi l'association portugaise de l'industrie automobile (ACAP).

Sur la période de janvier à juillet, les ventes de Tesla au Portugal ont progressé de 45,6% pour atteindre 6.364 unités, tandis que le total des ventes de toutes les voitures électriques légères a augmenté de 40,7%, a-t-elle précisé.

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