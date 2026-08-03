Les ventes de Tesla au Portugal ont chuté de 68,7% en glissement annuel en juillet

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Les immatriculations de voitures neuves de la marque " TSLA.O " de Tesla au Portugal ont chuté de 68,7% en juillet par rapport à l'année précédente, pour s'établir à 89 unités, alors même que les immatriculations de véhicules électriques légers ont progressé de 54,3%, a indiqué lundi l'association portugaise de l'industrie automobile (ACAP).

Sur la période de janvier à juillet, les ventes de Tesla au Portugal ont progressé de 45,6% pour atteindre 6.364 unités, tandis que le total des ventes de toutes les voitures électriques légères a augmenté de 40,7%, a-t-elle précisé.