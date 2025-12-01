Les ventes de Tesla au Portugal ont chuté de 47 % en novembre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les nouvelles immatriculations de Tesla TSLA.O au Portugal ont chuté de 46,9% en novembre par rapport à l'année précédente, à 425 unités, a déclaré lundi l'association de l'industrie automobile du pays, l'ACAP.

Au cours de la période janvier-novembre, les ventes de Tesla ont chuté de 23,9 % pour atteindre 6 378 véhicules, a indiqué l'association.