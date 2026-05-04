Les ventes de Tesla au Portugal ont chuté de 32,8 % en avril

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Les immatriculations de voitures neuves Tesla TSLA.O au Portugal ont chuté de 32,8 % en avril par rapport à l'année précédente, pour s'établir à 203 unités, tandis que les ventes globales de voitures particulières entièrement électriques ont progressé de 34,6 % pour atteindre 5 010 unités, a indiqué lundi l'association portugaise de l'industrie automobile (ACAP).

Sur la période janvier-avril, les ventes de Tesla ont tout de même progressé de 19,7 % pour atteindre 2 929 véhicules, un chiffre inférieur à la hausse de 26,7 % enregistrée pour l'ensemble des ventes de voitures particulières électriques légères, a-t-elle précisé.