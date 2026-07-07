Les ventes de smartphones en Chine ont chuté de 13% pendant la fête du 618, les coûts de la mémoire limitant les remises

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* Selon Counterpoint, Huawei a été la seule grande marque à enregistrer une croissance de ses ventes au cours de cet événement d'un mois

* Apple s’est classée deuxième grâce aux remises accordées sur la série iPhone 17 Pro Les marques ont limité leurs promotions en raison de la flambée des prix mondiaux des puces mémoire

* Counterpoint prévoit une baisse à deux chiffres des livraisons de smartphones en Chine cette année

par Che Pan et Eduardo Baptista

Les ventes de smartphones en Chine ont chuté de 13% en glissement annuel pendant le festival du shopping “618”, qui a duré un mois, les marques ayant augmenté leurs prix pour compenser la hausse des coûts de la mémoire, selon les données de Counterpoint Research.

Les ventes ont baissé du 26 mai au 21 juin, toutes les grandes marques chinoises, à l’exception de Huawei, enregistrant des baisses à deux chiffres, la demande ayant souffert d’une réduction des promotions par rapport à l’année dernière. Les ventes d’Honor ont chuté de 33%, tandis que celles de Xiaomi

1810.HK ont reculé de 24%.

La hausse des prix de la mémoire, dans un contexte de développement rapide des infrastructures d’IA, a fait grimper les coûts de fabrication des téléphones cette année, laissant aux marques moins de marge de manœuvre pour proposer des remises importantes pendant le festival du 618, considéré comme un baromètre du secteur en plein essor du commerce électronique dans le pays.

“Certains modèles, anciens comme récents, proposés par les marques chinoises de smartphones affichaient des prix plus élevés que les modèles comparables de l’année précédente, tandis que les remises accordées lors du festival du 618 de cette année étaient globalement moins importantes, tant en termes d’ampleur des baisses de prix que de gamme de produits concernés”, a déclaré Ivan Lam, analyste senior chez Counterpoint Research.

“Les prix d’Apple sont restés globalement inchangés, mais ses remises étaient également moins importantes.”

Huawei Technologies HWT.UL a dominé le marché avec une part de 21% et a été la seule grande marque à enregistrer une croissance en glissement annuel pendant la période du “618”, avec des ventes en hausse de 19%.

Son modèle Enjoy 90 Pro Max a été le plus vendu. Le Mate 80 a également affiché de bons résultats, grâce aux promotions.

Les ventes d’Apple AAPL.O ont reculé de 9% par rapport à l’année précédente, bien que le géant américain de la technologie se soit hissé à la deuxième place après avoir lancé des offres promotionnelles environ un mois avant le 18 juin.

Ces remises ont permis de réaliser jusqu’à 2 000 yuans d’économies (295 $) sur la gamme iPhone 17 Pro, grâce à une combinaison de baisses de prix officielles, de subventions accordées par les plateformes et d’offres de reprise.

Les ventes d’Apple sont toutefois restées inférieures à celles de l’année précédente, en partie parce que les promotions sur la gamme iPhone 16 avaient été plus agressives à la même période l’année dernière.

Le festival du 618 , qui a débuté comme un événement d’une journée marquant la création de JD.com le 18 juin 1998, s’est depuis transformé en une campagne de soldes d’un mois, au cours de laquelle les principales plateformes de commerce en ligne se disputent les dépenses des consommateurs.

Ces dernières années, cependant, les plus grands festivals de shopping chinois ont eu du mal à susciter le même engouement qu’auparavant, car l’allongement des périodes de promotions et la faiblesse de la confiance des consommateurs ont freiné l’appétit pour les dépenses non essentielles, même à prix réduits.

Selon Counterpoint, le festival du 618 a permis aux ventes de smartphones de se redresser en juin par rapport au mois précédent. Mais le cabinet a ajouté que le marché allait probablement connaître un ralentissement saisonnier par la suite et afficher une baisse à deux chiffres des expéditions sur l’année.

(1 $ = 6,7886 yuans chinois)