Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Les ventes de Renault à un plus bas de 11 ans au S1, rebond en juin Reuters • 20/07/2020 à 09:30









PARIS, 20 juillet (Reuters) - Renault RENA.PA a annoncé lundi une chute de 34,9% de ses ventes au premier semestre à cause de l'épidémie de Covid mais fait état d'un redémarrage en juin, notamment dans l'électrique en Europe. Le groupe au losange, qui a accusé l'an dernier sa première perte nette en dix ans et lancé un vaste plan d'économies, a vu ses ventes en volume tomber à 1.256.658 véhicules sur les six premiers mois de l'année pendant que sur la période, le marché automobile reculait de 28,3%. "La baisse des ventes du groupe est principalement due à sa forte exposition aux pays ayant subi un strict confinement", a souligné le constructeur dans un communiqué. Il faut remonter à 2009 pour retrouver un chiffre de volume aussi bas pour un premier semestre, selon un calcul qui ne tient pas compte de l'arrivée des marques Lada et Jinbei dans le périmètre de consolidation. (Gilles Guillaume, édité par Jean-Stéphane Brosse)

Valeurs associées RENAULT Euronext Paris +1.03%