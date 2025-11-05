Les ventes de Novo Nordisk au troisième trimestre sont conformes aux prévisions pour le premier trimestre du nouveau directeur général

Le fabricant de Wegovy Novo Nordisk NOVOb.CO a annoncé mercredi une croissance de ses ventes de 11% au troisième trimestre, en ligne avec les prévisions, alors que le nouveau directeur général du fabricant danois met en place une profonde restructuration pour regagner le terrain perdu dans une bataille féroce sur le marché des médicaments contre l'obésité.

La société danoise a indiqué qu'elle avait revu à la baisse ses prévisions de bénéfices pour l'ensemble de l'année, tout en abaissant le haut de la fourchette de ses prévisions de ventes pour l'ensemble de l'année.

La hausse des ventes en monnaie locale, qui a fortement ralenti l'année dernière en raison de la concurrence accrue du rival Eli Lilly LLY.N et des traitements copiés, se compare à la croissance de 11,4 % attendue par les analystes dans le cadre d'un consensus compilé par la société.

Novo est devenue l'entreprise la plus précieuse d'Europe grâce à la croissance rapide des ventes de son médicament vedette contre l'obésité, Wegovy, mais la croissance des ventes s'est ralentie, ce qui a entraîné un remaniement de la direction et fait chuter le cours de l'action.

