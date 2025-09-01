 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Les ventes de nouvelles Tesla en Espagne ont plus que doublé en août par rapport au même mois en 2024
information fournie par Reuters 01/09/2025 à 12:48

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les ventes de voitures neuves de Tesla TSLA.O en Espagne ont fait un bond de 161 % en août par rapport au même mois en 2024 pour atteindre 1.435 véhicules, selon les données d'enregistrement publiées par le groupe industriel ANFAC lundi.

Entre janvier et août, les ventes de voitures Tesla en Espagne ont augmenté de 11,6 % par rapport à la même période de l'année précédente, tandis que les ventes totales de véhicules électrifiés, une catégorie qui comprend à la fois les véhicules entièrement électriques et les hybrides, ont augmenté de 162 %.

Véhicules électriques

Valeurs associées

TESLA
333,8700 USD NASDAQ -3,50%
