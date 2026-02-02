 Aller au contenu principal
Les ventes de nouvelles Tesla en Espagne ont augmenté de 70,1 % en janvier
information fournie par Reuters 02/02/2026 à 13:09

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les ventes de voitures neuves de Tesla

TSLA.O en Espagne ont augmenté de 70,1% en janvier par rapport au même mois en 2025 pour atteindre 456 unités, selon les données d'enregistrement publiées par le groupe industriel ANFAC lundi, tandis que les ventes de voitures électriques d'autres marques ont augmenté de 48,3%.

Véhicules électriques

