Les ventes de nouvelles Tesla en Espagne chutent de 8,75 % en novembre, les ventes d'autres VE doublent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les ventes de voitures neuves de Tesla TSLA.O en Espagne ont chuté de 8,75% en novembre par rapport au même mois en 2024 pour atteindre 1 523 véhicules, ont montré lundi les données d'enregistrement publiées par le groupe industriel ANFAC.

Entre janvier et novembre, les ventes de voitures Tesla en Espagne ont augmenté de 5,56% par rapport à la même période de l'année précédente, tandis que les ventes totales de véhicules électrifiés, une catégorie qui comprend à la fois les véhicules entièrement électriques et les hybrides, ont doublé.